Crouch odhaja v nogometni pokoj: Nisem želel biti nekdo, na katerem bi razbijali jajca

Visokorasli Peter Crouch je najboljša leta kariere preživel v Liverpoolu in Portsmouthu, v karieri poklicnega nogometaša je zamenjal precejšnje število klubov (Tottenham, Aston Villa, Southampton, Stoke City, Burnley), med leti 2011 in 20019 pa je bil zvest Stoke Cityu.

"Imel sem 23 let, da se pripravim na ta trenutek, toda zdaj je tu: ugotoviš, da te nič ne more pripraviti na to. Prišel je čas, ko si lahko rečem nekdanji nogometaš. To neverjetno potovanje, na katerem sem od mojega 16. leta, se je zaključilo," je zapisal v kolumni za Daily Mail. "Moje želje so bile, da bi igral do 40. leta, tako da je kar zastrašujoče govoriti o upokojitvi. Čustveno in čudno je, ker se ne pripravljam več za naslednjo sezono, toda okoliščine zadnjih let so me pripeljale do odločitve, da je to prava stvar," je še dodal Crouch. "Priti v položaj, ko redno začenjaš tekme, nato pa dobiš le deset oz. 15 minut, je težko sprejeti. Januarja bom dopolnil 39 let, toda sem fizično pripravljen in bi lahko nadaljeval. A nisem si želel biti le nekdo, na katerem bodo razbijali jajca," je zaključil Crouch, ki je za angleško reprezentanco med leti 2005 in 2010 vpisal 22 zadetkov.