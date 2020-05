Crvena zvezda brez navijačev na tribunah do 31. naslova prvaka

Strelci za rdeče-bele so bili Mirko Ivanić z enajstmetrovke v 24. minuti, Srđan Babić v 30. minuti, Aleksa Vukanović v 36. in 82. minuti ter Miloš Degenek v 57. minuti. Prvi trenerski pokal v karieri je osvojil Dejan Stanković, ki je šele z novim letom prevzel vajeti na stadionu Rajka Mitića. Zvezda je zbrala 72 točk, kar je nedosegljiva razlika za mestne tekmece, Partizan, ki ima 58 točk, in Vojvodino s 56 točkami.

Navijači Crvene zvezde so naslov proslavili s povorko z baklami na beograjskih ulicah. Delije niso imele vstopa na tribune, a so takoj po tekmi vseeno proslavili nov uspeh svojega kluba. Gledalci se bodo na stadione v Srbiji vrnili po 1. juniju, ko bo na tribunah lahko največ 1000 gledalcev.

V Srbiji se je v petek s tekmami 27. kroga začela zaradi pandemije prekinjena prva srbska liga, tako imenovana SuperLiga.

Vrhunci tekme Rad ‒ Crvena zvezda: