Crvena zvezda do pete zaporedne in skupno 33. lovorike

Nogometaši Crvene zvezde so osvojili naslov srbskega državnega prvaka. V zadnjem, sedmem krogu so v ligi za prvaka s 3:1 na domačem igrišču premagali Voždovac in se veselili petega zaporednega naslova, skupno pa že 33. v zgodovini kluba.

Tudi Partizan je imel v zadnjem krogu še možnosti za osvojitev naslova, a je ostal dve točki prekratek. V zadnjem krogu so črno-beli z 2:0 premagali Radnički iz Niša. Crvena zvezda je sezono končala s 100 točkami, Partizan pa z 98. Kakšno prevlado sta uživala beograjska velikana, pove tudi dejstvo, da sta v državnem prvenstvu na 37 tekmah izgubila le po enkrat, skupno pa sta oddala le 24 točk. Rdeče-beli so petič zapovrstjo slavili, v tem času pa so na večni lestvici pred Partizanom prednost po številu lovorik povišali na 33:27.