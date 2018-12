Crvena zvezda in Glasgow Rangersi med snubci Roberta Berića

Crvena zvezda, srbski nogometni prvak in udeleženec skupinskega dela aktualne sezone Lige prvakov, se zanima za usluge slovenskega reprezentančnega napadalca Roberta Berića, poročajo francoski in srbski mediji. Krčan ima pogodbo s francoskim Saint-Etiennom do poletja, a klub želi zanj dobiti odškodnino, zato ga namerava prodati že v zimskem prestopnem roku.

Berić (v belem dresu) na tekmi slovenske reprezentance v Ligi narodov. FOTO: Damjan Žibert Sedemindvajsetletni Robert Berićv francoskem klubu, ki je zanj leta 2015 dunajskemu Rapidu plačal 7,5 milijona evrov, ne igra veliko, zato ga je želel zapustiti že poleti, ko je imel ponudbo Dinama iz Kijeva. "Saint-Etienne ga takrat ni želel pustiti. Francozi so mu ponudili podaljšanje pogodbe, a od takrat se s kakšno uradno ponudbo niso oglasili," je dejal Amir Ružnić, Berićev zastopnik. Za njegovega varovanca naj bi se zanimal tudi škotski Glasgow Rangersi, ki jih vodi sloviti Steven Gerrard, Glasgowčani pa so bili z legendo Liverpoola letos previsoka ovira z Berićev nekdanji klub Maribor v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Berić je v svoji karieri igral za Krško (3 goli), Interblock (12 golov), Maribor (29 golov), Sturm (10 golov) in Rapid (33 golov), lani ga je Saint-Etienne (18 golov) posodil belgijskemu Anderlechtu, za katerega gola ni dosegel. Če bi Berić res prestopil v beograjski klub, bi bil pri nekdanjem evropskem prvaku sedmi slovenski igralec (trener je bil tudi Slaviša Stojanović), pred njim so za rdečo-bele igrali Ivan Toplak, Marko Elsner, Milenko Ačimović, Mirnes Šišić, Nejc Pečnikin Dejan Kelhar.