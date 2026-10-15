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Nogomet

Zvezda kljub Elšnikovemu golu izgubila v Švici, Hajduk premagal veliki Ajax

Beograd, 15. 10. 2026 21.17 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Hajduk - Dinamo

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v 1. krogu Konferenčne lige doživel poraz v gosteh pri Luganu. Tekmo so Švicarji dobili s 3:2. Dvoboj med Hajdukom in Ajaxom v Splitu, kjer so navijačl pripravili neverjetno vzdušje, bo bolj kot po nogometu ostal v spominu po divjanju le-teh. Tekma je bila pri 2:1 prekinjena zaradi bakel in petard, ki jih je na igrišče zmetala domača navijaška skupina. Prekinitev je trajala več kot deset minut.

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Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Beograjčani so se v Luganu znašli v zaostanku v 25. minuti, ko je zadel Albian Ajeti, toda sedem minut pozneje je Timi Max Elšnik, ki je igral celo tekmo, poskrbel za izenačenje. Rade Krunić je v 67. minuti zvezdo celo popeljal do vodstva, a sta Dereck Moncada v 84. in Anto Grić v 89. z bele pike priigral zmago domačim.

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Sandi Ogrinec je z banjaluškim Borcem gostoval pri Panathinaikosu in tudi on ostal brez točk. Panathinaikos je slavil z 2:1, Kings Kangwa je v 70. minuti dosegel zmagoviti zadetek.

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V zgodnejšem terminu je še Hajduk odpravil Ajax z 2:1, Gent je v končnici tekme z 1:0 odpravil Aarhus, Egnatia in Midtjylland sta igrala 1:1, KuPS Kuopio je z 2:4 izgubil proti Trabzonsporu, dva gola je za Turke prispeval Franculino Dju, enega pa je dosegel tudi zvezdnik Mohamed Salah, Mjällby je z 2:0 premagal Inter Escaldes, Riga in Kairat sta se razšla z 1:1, tako kot Universitatea Craiova in Getafe, CSKA Sofija pa je z 1:2 izgubila proti Monacu, za katerega sta zadela Ansu Fati in Paris Brunner.

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