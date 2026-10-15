Zvezda kljub Elšnikovemu golu izgubila v Švici, Hajduk premagal veliki Ajax

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Timi Max Elšnik FOTO: Profimedia

Beograjčani so se v Luganu znašli v zaostanku v 25. minuti, ko je zadel Albian Ajeti, toda sedem minut pozneje je Timi Max Elšnik, ki je igral celo tekmo, poskrbel za izenačenje. Rade Krunić je v 67. minuti zvezdo celo popeljal do vodstva, a sta Dereck Moncada v 84. in Anto Grić v 89. z bele pike priigral zmago domačim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Sandi Ogrinec je z banjaluškim Borcem gostoval pri Panathinaikosu in tudi on ostal brez točk. Panathinaikos je slavil z 2:1, Kings Kangwa je v 70. minuti dosegel zmagoviti zadetek.