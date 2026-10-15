Zvezda kljub Elšnikovemu golu izgubila v Švici, Hajduk premagal veliki Ajax

Beograjčani so se v Luganu znašli v zaostanku v 25. minuti, ko je zadel Albian Ajeti, toda sedem minut pozneje je Timi Max Elšnik, ki je igral celo tekmo, poskrbel za izenačenje. Rade Krunić je v 67. minuti zvezdo celo popeljal do vodstva, a sta Dereck Moncada v 84. in Anto Grić v 89. z bele pike priigral zmago domačim.
Sandi Ogrinec je z banjaluškim Borcem gostoval pri Panathinaikosu in tudi on ostal brez točk. Panathinaikos je slavil z 2:1, Kings Kangwa je v 70. minuti dosegel zmagoviti zadetek.
V zgodnejšem terminu je še Hajduk odpravil Ajax z 2:1, Gent je v končnici tekme z 1:0 odpravil Aarhus, Egnatia in Midtjylland sta igrala 1:1, KuPS Kuopio je z 2:4 izgubil proti Trabzonsporu, dva gola je za Turke prispeval Franculino Dju, enega pa je dosegel tudi zvezdnik Mohamed Salah, Mjällby je z 2:0 premagal Inter Escaldes, Riga in Kairat sta se razšla z 1:1, tako kot Universitatea Craiova in Getafe, CSKA Sofija pa je z 1:2 izgubila proti Monacu, za katerega sta zadela Ansu Fati in Paris Brunner.
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