Crvena zvezda napolnila mrežo Stuttgarta, Sturm ugnal Girono

V Beogradu se za Crveno zvezdo tekma ni dobro začela, saj je že v peti minuti Stuttgart povedel z golom Ermedina Demirovića. Toda rdeče-belim je do konca polčasa uspelo pripraviti preobrat, Silas Katompa Mvumpa je zadel v 12., Rade Krunić pa v 31. minuti.

V drugem polčasu so Beograjčani dokončali delo, dosegli so še tri gole, dva od teh Nemanja Radonjić, enega pa Mirko Ivanić. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je za Crveno zvezdo odigral celo tekmo, podal je za tretji in peti gol svoje ekipe. Vanja Drkušić ni dobil priložnosti za igro.