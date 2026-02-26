Crvena zvezda po domačem porazu izpadla iz Lige Evropa

Prvaki francoske Ligue 1 iz sezone 2020/21 so v Beogradu izid v skupnem seštevku obeh tekem poravnali že po dobrih treh minutah tekme, ko je v polno meril izkušeni francoski napadalec Olivier Giroud . Tekma ni prinesla veliko priložnosti, posledično pa je sledil podaljšek, v katerem so Francozi v 99. minuti podvojili prednost prek Nathana Ngoyja . Gostje so nato še enkrat zapretili, Beograjčani pa niso uspeli resneje ogroziti gostujočih vrat, tako da so evropsko pot sklenili v play-offu za osmino finala. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je v igro vstopil v 71. minuti.

Panathinaikos Adama Gnezde Čerina, ki je igral od 90. minute, je pred enim tednom doma na prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala igral 2:2 z Viktorio Plzen. Na gostovanju pa so Grki na povratnem obračunu slavili po kazenskih strelih. Redni del tekme se je končal z 1:1. Najprej je Andreas Tetteh v 9. minuti gostom priigral vodstvo, izenačil pa je Karel Spačil v 62. minuti. Sledil je podaljšek, v njem pa je Panathinaikos v 105. minuti ostal z igralcem manj po izključitvi Javierja Hernandeza. Toda Grki so prišli do enajstmetrovk in zadeli štiri od petih, domači pa le tri od petih.