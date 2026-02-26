Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Crvena zvezda po domačem porazu izpadla iz Lige Evropa

Beograd, 26. 02. 2026 21.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Crvena zvezda - Lille

Crvena zvezda je v play-offu za osmino finala Lige Evropa na prvi tekmi v gosteh pri Lillu zmagala z 1:0, z enakim izidom pa se je v korist Francozov končal redni del povratne tekme v Beogradu. V podaljšku so gostje dosegli še en zadetek in rdeče-bele izločili iz drugorazrednega evropskega klubskega tekmovanja.

Prvaki francoske Ligue 1 iz sezone 2020/21 so v Beogradu izid v skupnem seštevku obeh tekem poravnali že po dobrih treh minutah tekme, ko je v polno meril izkušeni francoski napadalec Olivier Giroud. Tekma ni prinesla veliko priložnosti, posledično pa je sledil podaljšek, v katerem so Francozi v 99. minuti podvojili prednost prek Nathana Ngoyja. Gostje so nato še enkrat zapretili, Beograjčani pa niso uspeli resneje ogroziti gostujočih vrat, tako da so evropsko pot sklenili v play-offu za osmino finala. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je v igro vstopil v 71. minuti.

Crvena zvezda - Lille
Crvena zvezda - Lille
FOTO: Profimedia

Panathinaikos Adama Gnezde Čerina, ki je igral od 90. minute, je pred enim tednom doma na prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala igral 2:2 z Viktorio Plzen. Na gostovanju pa so Grki na povratnem obračunu slavili po kazenskih strelih. Redni del tekme se je končal z 1:1. Najprej je Andreas Tetteh v 9. minuti gostom priigral vodstvo, izenačil pa je Karel Spačil v 62. minuti. Sledil je podaljšek, v njem pa je Panathinaikos v 105. minuti ostal z igralcem manj po izključitvi Javierja Hernandeza. Toda Grki so prišli do enajstmetrovk in zadeli štiri od petih, domači pa le tri od petih.

Viktoria Plzen - Panathinaikos
Viktoria Plzen - Panathinaikos
FOTO: Profimedia

Liga Evropa, play-off za osmino finala, izidi:

Ferencvaros - Ludogorec 2:0 (2:0) 1:2 // 3:2

Crvena zvezda - Lille 0:2 (0:1, 0:1) 1:0 // 1:2

Viktoria Plzen - Panathinaikos 3:4 (0:1, 1:1) // 5:6

Stuttgart - Celtic 0:1 (0:1) 4:1 // 4:2

nogomet konferenčna liga crvena zvezda

'Belgijo nadzirajo muslimani, ki pretepajo in ubijajo njihove ženske'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543