Crvena zvezda presenetila Lille, Dinamo klonil proti Genku

Dinamo Zagreb je gostil belgijski Genk in izgubil z 1:3. Miha Zajc je igral do 71. minute za Zagrebčane, pri katerih je edini gol dosegel Dion Drena Beljo v 44. minuti. Takrat je zmanjšal zaostanek na 1:2. Pri Genku je dva gola dosegel Zakaria El Ouahdi .

Zmago v gosteh pri favoriziranem Lillu je vpisala beograjska Crvena zvezda. Ta v Franciji ni mogla računati na poškodovanega slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika , a vseeno prišla do lepega izhodišča pred povratno tekmo. Franklin Tebo je edini gol na tekmi dosegel ob koncu prvega polčasa.

Panathinaikos, pri katerem Adam Gnezda Čerin ni dobil priložnosti za igro, je gostil Viktorio Plzen, pri kateri vsaj začasno ni več Adriana Zeljkovića , ki je posojen v MTK Budimpešto. Tekma se je končala z 2:2, Andreas Tetteh je dosegel oba gola za domače, Tomaš Ladra pa je v 80. minuti poskrbel za izenačenje.

Na drugih tekmah je Brann Bergen izgubil proti Bologni z 0:1, Fenerbahče proti Nottingham Forestu z 0:3, Paok pa proti Celti Vigo z 1:2. Celtic je doma visoko izgubil proti Stuttgartu, Nemci so zmagali s 4:1, dva gola je prispeval Bilal El Khannouss. Ludogorec pa je z 2:1 ugnal Ferencvaros, Son je bil strelec odločilnega zadetka v 67. minuti.

Povratne tekme bodo 26. februarja.



* Izidi, prve tekme:

Brann Bergen - Bologna 0:1 (0:1)

Dinamo Zagreb - Genk 1:3 (1:2)

Fenerbahče - Nottingham Forest 0:3 (0:2)

Paok - Celta Vigo 1:2 (0:2)

Celtic - Stuttgart 1:4 (1:2)

Ludogorec - Ferencvaros 2:1 (1:1)

Lille - Crvena zvezda 0:1 (0:1)

Panathinaikos - Viktoria Plzen 2:2 (1:1)

