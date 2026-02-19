Naslovnica
Nogomet

Crvena zvezda presenetila Lille, Dinamo klonil proti Genku

Ljubljana, 19. 02. 2026 22.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Crvena zvezda je slavila proti Lillu.

Nogometni klubi v evropski ligi so odigrali prve obračune kvalifikacij za osmino finala. Zmago sta med drugim slavila Crvena zvezda, ki je premagala francoski Lille, in Nottingham Forest, ki je ugnal Fenerbahče, poraz pa je vknjižil hrvaški Dinamo.

Dinamo doma izgubil proti Genku.
Dinamo doma izgubil proti Genku.
FOTO: Profimedia

Dinamo Zagreb je gostil belgijski Genk in izgubil z 1:3. Miha Zajc je igral do 71. minute za Zagrebčane, pri katerih je edini gol dosegel Dion Drena Beljo v 44. minuti. Takrat je zmanjšal zaostanek na 1:2. Pri Genku je dva gola dosegel Zakaria El Ouahdi.

Crvena zvezda je slavila proti Lillu.
Crvena zvezda je slavila proti Lillu.
FOTO: Profimedia

Zmago v gosteh pri favoriziranem Lillu je vpisala beograjska Crvena zvezda. Ta v Franciji ni mogla računati na poškodovanega slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika, a vseeno prišla do lepega izhodišča pred povratno tekmo. Franklin Tebo je edini gol na tekmi dosegel ob koncu prvega polčasa.

Crvena zvezda je slavila proti Lillu.
Crvena zvezda je slavila proti Lillu.
FOTO: Profimedia

Panathinaikos, pri katerem Adam Gnezda Čerin ni dobil priložnosti za igro, je gostil Viktorio Plzen, pri kateri vsaj začasno ni več Adriana Zeljkovića, ki je posojen v MTK Budimpešto. Tekma se je končala z 2:2, Andreas Tetteh je dosegel oba gola za domače, Tomaš Ladra pa je v 80. minuti poskrbel za izenačenje.

Nottingham Forest je gladko odpravil Fenerbahče.
Nottingham Forest je gladko odpravil Fenerbahče.
FOTO: Profimedia

Na drugih tekmah je Brann Bergen izgubil proti Bologni z 0:1, Fenerbahče proti Nottingham Forestu z 0:3, Paok pa proti Celti Vigo z 1:2. Celtic je doma visoko izgubil proti Stuttgartu, Nemci so zmagali s 4:1, dva gola je prispeval Bilal El Khannouss. Ludogorec pa je z 2:1 ugnal Ferencvaros, Son je bil strelec odločilnega zadetka v 67. minuti.

Povratne tekme bodo 26. februarja.

* Izidi, prve tekme:

Brann Bergen - Bologna 0:1 (0:1)

Dinamo Zagreb - Genk 1:3 (1:2)
(Miha Zajc je igral do 71. minute za Dinamo)

Fenerbahče - Nottingham Forest 0:3 (0:2)

Paok - Celta Vigo 1:2 (0:2)

Celtic - Stuttgart 1:4 (1:2)

Ludogorec - Ferencvaros 2:1 (1:1)

Lille - Crvena zvezda 0:1 (0:1)
(Timija Maxa Elšnika zaradi poškodbe ni bilo v ekipi Crvene zvezde)

Panathinaikos - Viktoria Plzen 2:2 (1:1)
(Adam Gnezda Čerin ni igral za Panathinaikos)

evropska liga nogomet dinamo crvena zvezda lille fenerbahče nottingham forest

Celjani v zadnjem napadu do velike zmage v Prištini

