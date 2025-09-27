Svetli način
Nogomet

Crystal Palace nadigral Liverpool, Chelsea doma poražen od Brightona

London, 27. 09. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , A.V.
V 6. krogu angleškega državnega prvenstva je vodilni Liverpool tokrat moral priznati premoč zasedbi Crystal Palacea, ki je na domačem igrišču povsem zasluženo slavila z izidom 2:1. Še večji šok je doživel londonski Chelsea, ki je na Stamford Bridgeu po vodstvu z 1:0 klonil proti Brightonu z 1:3.

V prvenstvu ni več stoodstotne ekipe. Vodilni Liverpool je namreč izgubil v Londonu proti vročemu Crystal Palaceu. Že po prvem polčasu je zaostajal, ko je slabo posredovanje Ryana Gravenbercha izkoristil Ismaila Sarr, bi pa lahko bil njegov zaostanek še mnogo večji. Domači so imeli namreč še pet lepih priložnosti, Jean-Philippe Mateta je med drugim zadel tudi vratnico.

V drugem polčasu je Liverpool zaigral bolje, Federico Chiesa je 87. minuti izenačil, toda v sedmi minuti sodnikovega dodatka je prejel še en gol, dosegel ga je rezervist Eddie Nketiah.

Manchester City se je po obrambni predstavi pri Arsenalu prejšnjem krogu proti Burleyju vrnil k napadalnem nogometu. V prvem polčasu se mu to ni obrestovalo, po vodstvu, za katerega je bil zaslužen predvsem Jeremy Daku - po njegovem prodoru in strelu je Maxime Esteve dosegel avtogol, so gosti srečno izenačili.

V drugem delu pa se je Cityju odprlo. Matheus Nunes ga je spet popeljal v vodstvo, Esteve je še drugič na tekmi spravil žogo za hrbet svojega vratarja, piko na i pa je z dvema postavil še naprej strelsko izredno razpoloženi Erling Haaland.

Šok pred domačimi navijači je doživel Chelsea. Prvi del tekme proti Brightonu je sicer dobil, potem ko je Enzo Fernandez z glavo izkoristil podajo Reecea Jonesa z desne strani, toda v drugem polčasu, katerega je od 53. minute odigra z igralcem manj, prejel kar tri gole in tekmo izgubil z 1:3. Dva gola je k zmagi gostov prispeval Danny Welbeck.

Angleško državno prvenstvo, 6. krog, izidi sobotnih tekem:
Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)
(Benjamin Šeško je igral celo tekmo in dosegel gol za United).

Crystal Palace - Liverpool 2:1 (1:0)

Chelsea - Brighton 1:3 (1:0)

Leeds - Bournemouth 2:2 (1:1)
(Jaka Bijol je tekmo presedel na klopi Leedsa).

Manchester City - Burnley 5:1 (1:1)

Nottingham Forest - Sunderland 0:1 (0:1)

Tottenham - Wolverhampton 1:1 (0:0)

