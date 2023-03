Crystal Palace odpustil trenerja

Patrick Vieira je zamenjal Roya Hodgsona na mestu trenerja Crystal Palacea poleti 2021 in je Londončane v minuli sezoni popeljal do 12. mesta v Premier ligi. Klub iz južnega Londona je sicer trenutno tudi na 12. mestu, a oddaljen le tri točke od mest, ki jih vodi po kakovosti nižje angleško prvenstvo. Da Vieira ni več trener Crystal Palacea, so danes potrdili na spletni strani kluba. Klub so zapustili tudi trije člani trenerskega štaba Osian Roberts, Kristian Wilson in Said Aigoun, Dean Kiely bo ostal trener vratarjev. Predsednik Steve Parish je ob tem za klubsko spletno stran dejal: "Z velikim obžalovanjem je bila sprejeta ta težka odločitev. Navsezadnje so nas rezultati v zadnjih mesecih postavili v negotov položaj v ligi in menili smo, da je sprememba potrebna, da bomo imeli najboljše možnosti za ohranitev premierligaškega statusa."

"Ne glede na to, je bil Patrickov vpliv, odkar se nam je pridružil poleti 2021, velik, jaz in vsi njegovi sodelavci ga zelo cenimo. Ekipo je popeljal do polfinala pokala FA in do uglednega 12. mesta minulo sezono. Ekipa je igrala razburljiv nogomet, zato je bilo slovo še toliko težje. Patrick je dal vse od sebe klubu in vsi se zahvaljujemo njemu in njegovi ekipi za njihov prispevek," je še dejal Parish.