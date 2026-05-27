Crystal Palace osvojil konferenčno ligo

Crystal Palace je šele prvič v zgodovini - igral je sicer enkrat v pokalu intertoto - igral v evropskih tekmovanjih in je takoj prišel do prve evropske lovorike in druge večje po lanskem pokalu FA. S tem je postal 12. angleški klub z naslovom v katerem od večjih evropskih klubskih tekmovanj, pred njim so naslove osvajali Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Ipswich Town, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur in West Ham United.

Jean-Philippe Mateta je z golom v 51. minuti finalne tekme konferenčne lige v Leipzigu proti Rayu Vallecanu "svojemu" Crystal Palaceu prinesel prvo evropsko lovoriko v zgodovini kluba. FOTO: AP

Trener Palacea Oliver Glasner je ekipo zadnjič vodil in se veselil svoje druge evropske lovorike. Avstrijec je leta 2022 dobil že evropsko ligo kot trener Eintrachta Frankfurta. Prvi polčas je minil v izenačeni igri brez posebej velikih priložnosti. Rayo, ki je prav tako prvič igral v evropskem finalu in je še brez večjih lovorik, je zagrozil v 25. minuti, ko je Alemao zgrešil cilj iz bližine, v 39. pa je bil z 19 metrov premalo natančen še Unai Lopez. Angleži so edino priložnost zapravili v sodniškem dodatku, ko je z glavo iz bližine zgrešil Tyrick Mitchell po natančni podaji Adama Whartona. So pa Londončani povedli v 51. minuti, potem ko je Jean-Philippe Mateta v mrežo pospravil odbito žogo po Whartonovem strelu. Pet minut pozneje so bili blizu drugemu zadetku, ko je Yeremy Pino z več kot 20 metrov izvedel prosti strel, žoga pa je zadela obe vratnici in se odbila v polje.

Le minuto zatem je Mateti veselje preprečil vratar španske zasedbe Augusto Batalla, v 64. pa je z devetimi goli najboljši strelec tekmovanja Ismaila Sarr zadel le zunanji del mreže. Strateg Špancev Inigo Perez je hitro opravil vseh pet menjav, njegovi varovanci pa so se odločneje v napad podali od 75. minute dalje. Toda Palace je dobro ustavljal poskuse tekmecev, tik pred koncem je sicer še streljal Alemao, a bil nenatančen. Angleška vrsta iz južnega Londona je v izločilnih bojih na poti do finala izločila Zrinjski Mostar, AEK Larnako, Fiorentino in Šahtar Doneck, španska pa Samsunspor, AEK Atene in Strasbourg. Zmagovalec finala si je ob 11-kilogramskem pokalu zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige v sezoni 2026/27. Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea.

Konferenčna liga, finale, izid: Crystal Palace - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Mateta 51.

