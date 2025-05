Crystal Palace premagal ponovno razglašen Manchester City in prvič osvojil pokal

Nogometaši iz južnega Londona so v tretjem poskusu prvič v zgodovini osvojili najstarejše nogometno tekmovanje na svetu, ki se je začelo v sezoni 1871/72.

Pred devetimi leti so prav tako igrali v velikem finalu pokala FA, a ostali brez prestižne lovorike po porazu proti Manchester Unitedu v podaljšku z 1:2. Rdeči vragi so jim zmagoslavje preprečili tudi leta 1990, ko so po neodločenem izidu 3:3 na prvi tekmi nato na drugi izgubili z 0:1.