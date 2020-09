Crystal Palace presenetil rdeče vrage, kljub 24-odstotni posesti orli slavili s 3:1

Nogometaši Manchester Uniteda so v drugem krogu angleške Premier League izgubili na domačem Old Traffordu proti zasedbi Crystal Palaca (1:3). Gostje so visoko slavili, pa čeprav so imeli le 24-odstotno posest žoge.

icon-link Statistika tekme Man United - Crystal Palace FOTO: Sofascore.com Za zmago gostov sta poskrbela Andros Townsendin Wilfried Zaha. Slednji se je med strelce vpisal dvakrat, obakrat v drugem polčasu. Edini zadetek za rdeče vrage je dosegel debitant v dresu Manchester Uniteda, nizozemski vezistDonny van de Beek, za katerega je to bil sploh prvi uradni nastop v dresu rdečih vragov, saj so ti sezono začeli malce pozneje, kot tisti premierligaški klubi, ki niso sodelovali v Uefinih zaključnih turnirjih. Prekaljeni trener Roy Hodgson je pripravil izvrstno taktično zamisel in v tekmi, v kateri je pobudo povsem prepustil favoriziranemu Unitedu, je tokrat zasenčil Manchester Unitedom mlajšega Oleja Gunnarja Solskjaera. Gostje so povedli v sedmi minuto, ko so s šah-matom v treh potezah prelisičili obrambo vragov, pod zadetek pa se je z neposredne bližine podpisal Townsend. V 72. minuti je enajstmetrovko za Crystal Palace zastreljalJordan Ajew, a je glavni sodnik tekme Martin Atkinson ocenil, da je David de Gea prehitro krenil iz vrat, zato je odredil ponovitev izvajanja. Enajstmetrovko je tokrat izvedel Zaha, ki je Španca matiral za vodstvo Palaca z 2:0. Na 1:2 je z neposredne bližine spretno znižalDonny van de Beek, končnih 3:1 v korist orlov pa je postavil Zaha z mojstrskim 'golom presenečenja' v 85. minuti tekme. Izid:

Manchester United - Crystal Palace 1:3(0:1)

Van de Beek 80.; Townsend 7., Zaha 74., 85.