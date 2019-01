Crystal Palace usoden za spurse, prepričljivi Chelsea s 'trojčkom' nad drugoligaša

Poškodbe v vrstah Tottenhama so spet terjale svoj davek. Potem, ko so spursi pred dnevi v EFL pokalu morali priznati premoč londonskemu Chelseaju, so tokrat v petem krogu FA pokala v gosteh izgubili proti Crystal Palace. Slednji je v tej sezoni že večkrat povzročil težave angleškim velikanom, na Etihadu je porazil Manchester City, le malo pa je manjkalo, da bi z izplenom treh točk zapustil tudi Anfield.

Spursi so bili kljub odsotnosti dvojca Dele Alli– Harry Kane boljši nasprotnik, a četa Mauricia Pochettina nikakor ni našla poti do vrat domačih. Mreža rezervnega vratarja Paula Gazzanige se je zatresla že v uvodnih minutah, ko je po samostojni akciji Jeffreyja Schluppa žogo v mrežo potisnil Connor Wickham. V 34. Minuti so domači svojo prednost še povišali, po Kyle Walker-Petersovem posredovanju z roko je do strela z bele točke prišel Andros Townsend, ki je svojo nogometno pot začel v Tottenhamu. 27-letnik je streljal v sredino, Gazzaniga pa je krenil v napačno smer. Ob koncu prvega polčasa se je gostom ponudila priložnost za izenačenje. Kieran Trippier pa je na razočaranje spursov zapravil strel z enajstih metrov, njegov strel je romal mimo vrat Crystal Palaca. V drugem polčasu kljub požrtvovalnim napadom Pochettinovih varovancev navijači na Selhurst Parku niso videli zadetka, Tottenham pa je tako še eden izmed velikanov, ki je končal svojo pot v FA pokalu. Glede na stanje v prvenstvu, spursi se nahajajo devet točk za vodilnim Liverpoolom, in vodilnemu moštvu Bundeslige, ki čaka spurse v osmini finala Lige prvakov, so morda tako pri Tottenhamu zapravili edino priložnost za osvojitev lovorike v sezoni 2018/19.



Chelsea brez težav preskočil drugoligaša