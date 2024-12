Cucurella je bil kriv za dva zadetka, po obračunu je kopačke vrgel v smeti

Chelsea in Tottenham sta v nedeljo odigrala nor obračun na londonskem derbiju. Domačini so vodili 2:0, a Chelsea je nadaljeval odlično formo in odgovoril s štirimi zadetki. Končni izid 4:3 v prid modrih je na svojstven način proslavil igralec Chelseaja Marc Cucurella, ki je bil glavni krivec za vodstvo Tottenhama.