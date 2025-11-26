'Cucurella je Yamala pospravil v žep', igralci Chelseaja samozavestni po veliki zmagi

Nogometaši Chelseaja so proti Barceloni vpisali izredno impresivno in pomembno zmago. Londončani so Katalonce odpravili z velikih 3:0, s čimer so se maščevali za zadnjo tekmo med tema dvema kluboma, ki je z enakim rezultatom pripadla Blaugrani. Trener in igralci Bluesov so bili po tekmi pričakovano zelo veseli, poslali pa so tudi nekaj puščic proti taboru svojih nasprotnikov.

Ob avtogolu Julesa Koundeja so domači po dveh razveljavljenih zadetkih vendarle povedli. FOTO: Profimedia icon-expand

Že po prvih nekaj minutah je bilo jasno, da je Chelsea bolje pripravljena ekipa in da bo Barcelona iz Londona težko odnesla celo kožo. Po dveh doseženih zadetkih, ki sta bila upravičeno razveljavljena zaradi prepovedanega položaja, so domačini v 27. minuti vendarle kronali svojo prevlado na igrišču. Z nerodno potezo je gostujoči branilec Jules Kounde žogo poslal v lastno mrežo in poskrbel za slavje Angležev.

Rdeči karton Arauja FOTO: AP icon-expand

Kmalu zatem so se težave Kataloncev zgolj poglobile, ko je bil v 40. minuti izključen Ronald Araujo. Urugvajec je prvi rumeni karton dobil zaradi protestiranja, proti koncu prvega polčasa pa je storil naiven prekršek in slovenski glavni delilec pravice Slavko Vinčić ga je poslal pod predčasno prho.

Enzo Maresca FOTO: AP icon-expand

Enzo Maresca je bil s predstavo svojih nogometašev jasno zadovoljen, meni pa, da so bili Bluesi boljši nasprotnik tudi, preden so imeli številčno premoč: "Barcelona si želi imeti čim več posesti. Ko nimajo žoge, jim postane neudobno in so manj nevarni. Hotel sem, da dobro držimo žogo v naših nogah. Naš načrt smo odlično izvajali tudi pred izključitvijo." Pomembnost zmage je seveda toliko večja zaradi imenitnosti nasprotnika, s katerim so imeli Londončani v preteklosti že mnoge ikonične obračune: "Govorimo o veliki zmagi, saj smo premagali ekipo, kot je Barcelona. Kar se tiče naših taktičnih idej in ciljev za preostanek sezone, se ni spremenilo popolnoma nič. Nocojšen uspeh je pomemben, a nič več kot to," je po tekmi dejal argentinski strateg.

Estevao je povišal na 2:0 FOTO: Profimedia icon-expand

Pred srečanjem je bilo veliko slišati o primerjavi med dvema mladima superzvezdnikoma, Estevaom in Laminom Yamalom. Brazilec je v 55. minuti z mojstrskim individualnim zadetkom vodstvo svoje ekipe povišal na 2:0. Poln hvale na račun 18-letnika je bil po tekmi tudi legendarni Thierry Henry: "Estevao je nočna mora za branilce. Ne pusti jim dihati in konstantno napada, to mi je zelo všeč. Dandanes takšnih igralcev primanjkuje, upam, da ohrani to kakovost. Trenerji ga morajo pustiti, da igra svobodno in izkoristi svoj talent."

Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

Veliko kritik pa se je po koncu tekme vsulo na račun drugega komaj polnoletnega talenta. Yamal je kljub nekaterim atraktivnim potezam tekmo zaključil precej klavrno, vsaj za njegove standarde. Njegova predstava deluje še slabše, saj je bil Marc Cucurella, ki je pokrival 18-letnika, izbran za igralca tekme.

Po srečanju je nekaj provokativnih besed glede te bitke izrekel njun reprezentančni soigralec Robert Sanchez: "Cucurella je Lamina pospravil v žep. Vedno pravim isto, vsi igralci so dobri, dokler ne pridejo v Premier ligo, tukaj se vidi raven. Ne strinjam se, da je Barcelona favorit za osvojitev Lige prvakov, to vlogo bolj pripisujem nam," je bil poln samozavesti španski vratar.

Lamine Yamal in Marc Cucurella FOTO: Profimedia icon-expand

Vse več govora je tudi o nezanesljivosti Barcelonine obrambe. V torek je bila katalonska zadnja linija spet razgaljena in prav lahko bi Blaugrana iz angleške prestolnice odšla še s kakšnim prejetim golom več.

Hansi Flick FOTO: AP icon-expand

Hansi Flick pa ostaja zvest svojim taktičnim načelom in za visok poraz ne krivi postavitve svojih varovancev: "Naša visoko postavljena zadnja linija ni bila problematična. Bili smo preveč pasivni v individualnih dvobojih, Chelsea je dobil skoraj vsak fizični duel. Izgubili smo preveč enostavnih žog, naše podaje so bile nenatančne. Krivec ni bil Chelseajev pritisk, temveč naša malomarnost."