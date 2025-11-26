Svetli način
'Cucurella je Yamala pospravil v žep', igralci Chelseaja samozavestni po veliki zmagi

26. 11. 2025

L.M.
11

Nogometaši Chelseaja so proti Barceloni vpisali izredno impresivno in pomembno zmago. Londončani so Katalonce odpravili z velikih 3:0, s čimer so se maščevali za zadnjo tekmo med tema dvema kluboma, ki je z enakim rezultatom pripadla Blaugrani. Trener in igralci Bluesov so bili po tekmi pričakovano zelo veseli, poslali pa so tudi nekaj puščic proti taboru svojih nasprotnikov.

Ob avtogolu Julesa Koundeja so domači po dveh razveljavljenih zadetkih vendarle povedli.
Ob avtogolu Julesa Koundeja so domači po dveh razveljavljenih zadetkih vendarle povedli. FOTO: Profimedia

Že po prvih nekaj minutah je bilo jasno, da je Chelsea bolje pripravljena ekipa in da bo Barcelona iz Londona težko odnesla celo kožo. Po dveh doseženih zadetkih, ki sta bila upravičeno razveljavljena zaradi prepovedanega položaja, so domačini v 27. minuti vendarle kronali svojo prevlado na igrišču. Z nerodno potezo je gostujoči branilec Jules Kounde žogo poslal v lastno mrežo in poskrbel za slavje Angležev.

Rdeči karton Arauja
Rdeči karton Arauja FOTO: AP

Kmalu zatem so se težave Kataloncev zgolj poglobile, ko je bil v 40. minuti izključen Ronald Araujo. Urugvajec je prvi rumeni karton dobil zaradi protestiranja, proti koncu prvega polčasa pa je storil naiven prekršek in slovenski glavni delilec pravice Slavko Vinčić ga je poslal pod predčasno prho.

Enzo Maresca
Enzo Maresca FOTO: AP

Enzo Maresca je bil s predstavo svojih nogometašev jasno zadovoljen, meni pa, da so bili Bluesi boljši nasprotnik tudi, preden so imeli številčno premoč: "Barcelona si želi imeti čim več posesti. Ko nimajo žoge, jim postane neudobno in so manj nevarni. Hotel sem, da dobro držimo žogo v naših nogah. Naš načrt smo odlično izvajali tudi pred izključitvijo."

Pomembnost zmage je seveda toliko večja zaradi imenitnosti nasprotnika, s katerim so imeli Londončani v preteklosti že mnoge ikonične obračune: "Govorimo o veliki zmagi, saj smo premagali ekipo, kot je Barcelona. Kar se tiče naših taktičnih idej in ciljev za preostanek sezone, se ni spremenilo popolnoma nič. Nocojšen uspeh je pomemben, a nič več kot to," je po tekmi dejal argentinski strateg.

Estevao je povišal na 2:0
Estevao je povišal na 2:0 FOTO: Profimedia

Pred srečanjem je bilo veliko slišati o primerjavi med dvema mladima superzvezdnikoma, Estevaom in Laminom Yamalom. Brazilec je v 55. minuti z mojstrskim individualnim zadetkom vodstvo svoje ekipe povišal na 2:0.

Poln hvale na račun 18-letnika je bil po tekmi tudi legendarni Thierry Henry: "Estevao je nočna mora za branilce. Ne pusti jim dihati in konstantno napada, to mi je zelo všeč. Dandanes takšnih igralcev primanjkuje, upam, da ohrani to kakovost. Trenerji ga morajo pustiti, da igra svobodno in izkoristi svoj talent."

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: AP

Veliko kritik pa se je po koncu tekme vsulo na račun drugega komaj polnoletnega talenta. Yamal je kljub nekaterim atraktivnim potezam tekmo zaključil precej klavrno, vsaj za njegove standarde. Njegova predstava deluje še slabše, saj je bil Marc Cucurella, ki je pokrival 18-letnika, izbran za igralca tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po srečanju je nekaj provokativnih besed glede te bitke izrekel njun reprezentančni soigralec Robert Sanchez: "Cucurella je Lamina pospravil v žep. Vedno pravim isto, vsi igralci so dobri, dokler ne pridejo v Premier ligo, tukaj se vidi raven. Ne strinjam se, da je Barcelona favorit za osvojitev Lige prvakov, to vlogo bolj pripisujem nam," je bil poln samozavesti španski vratar.

Lamine Yamal in Marc Cucurella
Lamine Yamal in Marc Cucurella FOTO: Profimedia

Vse več govora je tudi o nezanesljivosti Barcelonine obrambe. V torek je bila katalonska zadnja linija spet razgaljena in prav lahko bi Blaugrana iz angleške prestolnice odšla še s kakšnim prejetim golom več.

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: AP

Hansi Flick pa ostaja zvest svojim taktičnim načelom in za visok poraz ne krivi postavitve svojih varovancev: "Naša visoko postavljena zadnja linija ni bila problematična. Bili smo preveč pasivni v individualnih dvobojih, Chelsea je dobil skoraj vsak fizični duel. Izgubili smo preveč enostavnih žog, naše podaje so bile nenatančne. Krivec ni bil Chelseajev pritisk, temveč naša malomarnost."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerski janezek
26. 11. 2025 09.59
+0
Se zgodi pride taka tekma. Zasluženo... nimas kaj. Ampak sezona se je dolga. Kot sem ze rekel Barca bo tezko z temi bocnimi igralci kaj vec naredla. Spet je Balde imel izlete pri 2 golih... pri enem pa Kounde... :) ampak nima veze gremo naprej. Mogoce bi parirali kompletni pa ce nebi Arouo delal bedarij. Nikoli se ne ve. Ampaaak kak pa Chelse samozavestno nastopa po tej tekmi kot da so ze osvojili LP. V nogometu se hitro obrne. Jaz osebno jih ne vidim med 4
ODGOVORI
1 1
ma96
26. 11. 2025 09.53
+2
"Ne strinjam se, da je Barcelona favorit za osvojitev Lige prvakov, to vlogo bolj pripisujem nam," je bil poln samozavesti španski vratar. ... v prejšnjem krogu ubogega Qarabaga niso mogli premagat, imeli kup kiksov vmes v sezoni, po eni tekmi proti klavrni Barceloni, jih pa Sanchez že uvršča med kandidate za prvaka ...
ODGOVORI
3 1
Barni3
26. 11. 2025 09.49
-1
Dokler objemanje ne bo kaznovano z rumenim kartonom ga ne bo tezko zaustavljat...
ODGOVORI
2 3
štajerski janezek
26. 11. 2025 09.59
Tu pa se strinjam. Tolko ko so ga vceraj vlekli in objemali. To se nisem videl
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
26. 11. 2025 09.43
+4
A yamal in lovandovski sta igrala nič jih nisem videl
ODGOVORI
7 3
borjac
26. 11. 2025 09.41
+8
Izreden presing Chelsea , trenerji so ugotovili kako zaustaviti Yamala , sicer pa odlična tekma.
ODGOVORI
8 0
zapiramvamustaaa
26. 11. 2025 09.39
+3
Danes pa Negreirini sinovi povsem užaljeni in osramočeni v luknjah.Spoznali so bridko resnico da je Yamal NOVI FATI.
ODGOVORI
6 3
Loptass
26. 11. 2025 10.00
-1
To si sedaj opisal sebe. Točno to ti delaš. Najprej ghobezdaš, ko Real zmaga pošteno/nepošteno, si glasen naprej, ko je kiks, pa te dan ali dva sploh ni. Mi priznamo slabo igro in pravimo, da je pošten poraz in je to to. Če bi vaše tekme sodniki tako dosledno sodili, Juveta ne bi premagali, tudi Marseila ne. In ne Barce na klasiku.....in tu se dela razlika.
ODGOVORI
0 1
zapiramvamustaaa
26. 11. 2025 10.00
+1
Povej mi ali bo Yamal dobil zlato žogo?:P
ODGOVORI
1 0
manucao
26. 11. 2025 09.17
+2
Ob Španska reprezentanta pa si poglejte kako so se pozdravili pred tekmo.Komaj,da so si pogledali v oči.Toliko o tem koliko je Yamal priljubljen.
ODGOVORI
4 2
manucao
26. 11. 2025 09.15
+2
Najprej Nuno Mendes potem Carreras in včeraj Cucurela.Uf čudežni deček kaj je to?
ODGOVORI
5 3
