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Nogomet

Cucurella ogorčen: Upam, da boste naslednjič zaščitili tudi moje lase

Madrid, 12. 10. 2026 10.50 pred 35 minutami 1 min branja 15

Avtor:
A.V.
Marc Cucurella

Incident, ki je zaznamoval minuli prvenstveni krog v španskem državnem prvenstvu, še naprej buri duhove. V glavni vlogi pa vnovič brazilski napadalec madridskega Reala Vinicius Junior, ki si je na obračunu z Villarealom (1:0) v enem od hitrih protinapadov privoščil (novo) neumnost, zaradi katere si je prislužil izključitev. A vsi akterji niso istega mnenja ...

Bočni branilec Reala Marc Cucurella je (pričakovano) stopil v bran svojemu soigralcu in pošteno okrcal glavnega sodnika tekme proti Villarealu, ki je Viniciusu Juniorju zaradi vlečenja las Salibaja po ogledu videoposnetka (VAR) pokazal pot v slačilnico.

Medtem ko Brazilec še čaka na kazen za svoj vložek, zaradi katere bo verjetno izpustil el clásico, se pojavljajo novi posnetki dogajanja na zelenici Santiaga Bernabeua.

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Zadnji v nizu prikazujejo omenjenega Cucurello in njegov odziv na izključitev soigralca. Na posnetkih, ki jih je ekskluzivno ujela kamera televizijske mreže DAZN, je videti Realovega levega bočnega branilca, kako se v najbolj napetih trenutkih tekme obrača k sodniški ekipi.

"Upam, da boste naslednjič zaščitili tudi moje lase. Kar pojdi gledat VAR," je v trenutku velikega ogorčenja glavnemu sodniku tekme, Diazu de Meri, zabrusil španski reprezentant, medtem ko je vanj kazal s prstom iz neposredne bližine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem videoposnetku, ki ga je prav tako objavil DAZN, je v glavni vlogi izjemni angleški vezist Reala Jude Bellingham. Kamera ga je ujela v trenutku po izključitvi soigralca, ko je dejal: "Vau, to ni več normalno. To ni več nogomet. Vau ..."

Kakorkoli, izključitev Viniciusa Juniorja bo očitno še nekaj časa burila duhove na Iberskem polotoku, karavana pa bo kot vedno šla naprej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI15

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mptour
12. 10. 2026 12.15
Dvoličnost balerin. Čisti rdeči, pa še par tekem prepovedi.
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0 0
drimtim
12. 10. 2026 12.15
A vlečenje za lase je nogomet.vau.Ni pravega za lase.Če bi ga ne bi nadaljeval akcije.
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0 0
REAList7
12. 10. 2026 12.03
Izjava Zlatana Ibrahimovića glede španske Lalige in NEGREIRE: ""Mislim, da je La Liga skorumpirana. Počasi začnem razumeti, kaj je Florentino Pérez govoril o Barceloni in primeru Negreira. Nisem navijač Real Madrida ali Viníciusa, toda to ni bil rdeči karton. Mislim, da bi mu morali dati drugo priložnost. La Liga mora nekaj storiti glede svoje lige, preden se ne spremeni v šalo." Gospod Ibrahimović, španska Laliga je šala že nekaj let. Dokler bo pokvarjeni Tebas na čelu te lige, bo tako. Pomembno je le to, da so ti barcelonarji najbolj glasni in da s svojimi nebulozami preglasijo druge in preglasijo dejstva. Važno je le zavajanje in laganje. To je vse, česar se poslužujejo zadnjih nekaj let. Tudi na tem portalu je postalo važno le to, da peščica z Realom obsedenih osebkov z zavajajočimi in lažnimi komentarji ter s pluski in minuski preglasi druge ljudi. Podobne agende z namenom diskreditacije se poslužuje tudi SDS.
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-4
1 5
REAList7
12. 10. 2026 12.11
In to je izjava nekdanjega igralca barcelone. Je le en izmed mnogih, ki ima marsikaj za povedati čez ta najbolj odvraten klub.
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-2
0 2
Clovek
12. 10. 2026 12.17
Kje si zasledil to izjavo? Jaz je namreč ne najdem. Poleg tega, a se nisi še v enem izmed prejšnjih komentarjev strinjal z rdečim kartonom? Zakaj je sedaj prišlo do spremembe mnenja?
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0 0
Loptass
12. 10. 2026 12.17
Ko Ibra izjavi nekaj kar vam ni všeč in ni v prid Realu, ga kritizirate. Sedaj ko pa je v vašo prid pa citiraš njegove izjave 🤣 Je pa jasno, da je VELIKA večina nogometne javnosti na stališču, da je to čisto upravičen rdeči karton. Jaz sem šel situacijo pogledati tudi na SK in je tudi komentator, ko je videl situacijo, preden je sodnik sprejel odločitev, vedel kaj sledi in povedal, da je izključitev zaslužena. Pri tako nesporni situaciji, kot je ta, delate 100x več cirkusa, kot ga je bilo po tisti nepiskani roki Tchouamenija na Elclassicu, ki pa je bila ena najbolj bizarnih situacij v nogometu kar pomnim. Kjer pa bi bil cirkus res upravičen.
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0 0
mptour
12. 10. 2026 12.17
Ne, to je izjava užaljenega nekdanjega igralca, ki se mu klub ni hotel podrediti. Če je sploh res njegova.
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0 0
Sisli288
12. 10. 2026 12.00
Cucurella Ima vrjetno kratek spomin, je že pozabil da sta bila že izključena vsaj dva igralca ki sta njega potegnila za lase. Kolikor vem se takrat nad izklučitvijo ni pritoževal
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+5
5 0
hojladri123
12. 10. 2026 12.05
Če sta samo dva od 10 to ni ravno visok odstotek kaznovanosti...
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-2
0 2
Loptass
12. 10. 2026 11.57
Naj mu Nivea razvije zaščito za lase, če se mu slučajno cepijo ipd. Če ne pa naj vzamejo za sponzorja Keune, pa je problem rešen 🤣
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+3
4 1
hojladri123
12. 10. 2026 12.03
kaj imajo njegovi lasje s tem da je on naredil prekršek nad nasprotniku? kaj naj potem Suareza sponzorira dentalni center ali Piqueja kondomi? Morda Yamala proizvajalci čolnov ali... mislim dej s takimi g...upimi ker nisi ravno duhovit...
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+0
2 2
REAList7
12. 10. 2026 12.09
hojladri123, škoda besed za njih. Vse kar vedo, je kako se norčuje. A v svojih vrstah so imeli in imajo hujše posameznike. Pač svašta. Močni pa so samo zato, ker se je našlo 6 bolanih posameznikov brez življenja z isto ideologijo, ki pač preglasi druge. To je vsa znanost.
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-2
0 2
Enakopraven
12. 10. 2026 11.53
Nisem navijač nobenega vpliva,vendar rad pogledam dober nogomet,sam to kar dela Vinicius,se ne spodobi za velikega nogometaša. Vem,da je na udaru in se na njem dela veliko prekrškov,sam je prepotentnez. Zato upam,da bo se večkrat izključen.
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+6
6 0
friki24
12. 10. 2026 11.45
Bellingham ima prav, to res ni vec nogomet..Cukanje za lase..Zato je vinko tut dobiu rdec karton
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+5
6 1
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