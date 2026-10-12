Cucurella ogorčen: Upam, da boste naslednjič zaščitili tudi moje lase

Bočni branilec Reala Marc Cucurella je (pričakovano) stopil v bran svojemu soigralcu in pošteno okrcal glavnega sodnika tekme proti Villarealu, ki je Viniciusu Juniorju zaradi vlečenja las Salibaja po ogledu videoposnetka (VAR) pokazal pot v slačilnico.
Medtem ko Brazilec še čaka na kazen za svoj vložek, zaradi katere bo verjetno izpustil el clásico, se pojavljajo novi posnetki dogajanja na zelenici Santiaga Bernabeua.
Zadnji v nizu prikazujejo omenjenega Cucurello in njegov odziv na izključitev soigralca. Na posnetkih, ki jih je ekskluzivno ujela kamera televizijske mreže DAZN, je videti Realovega levega bočnega branilca, kako se v najbolj napetih trenutkih tekme obrača k sodniški ekipi.
"Upam, da boste naslednjič zaščitili tudi moje lase. Kar pojdi gledat VAR," je v trenutku velikega ogorčenja glavnemu sodniku tekme, Diazu de Meri, zabrusil španski reprezentant, medtem ko je vanj kazal s prstom iz neposredne bližine.
V drugem videoposnetku, ki ga je prav tako objavil DAZN, je v glavni vlogi izjemni angleški vezist Reala Jude Bellingham. Kamera ga je ujela v trenutku po izključitvi soigralca, ko je dejal: "Vau, to ni več normalno. To ni več nogomet. Vau ..."
Kakorkoli, izključitev Viniciusa Juniorja bo očitno še nekaj časa burila duhove na Iberskem polotoku, karavana pa bo kot vedno šla naprej.
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