Cucurella po osvojitvi mundiala vtetoviral obraz selektorja

Španski bočni branilec Marc Cucurella slovi po tem, da svoje obljube uresniči. Pred zadnjim evropskim prvenstvom je sporočil, da si bo v primeru končnega slavja lase pobarval na rdeče, in to tudi storil. Zdaj je šel še korak dlje in s tetovažo poskrbel, da bo spomin na zmago na svetovnem prvenstvu za vedno nosil na svojem telesu.

Mesto nad njegovim levim komolcem po novem krasi karikatura, na kateri španski selektor Luis de la Fuente drži trofejo mundiala, v ozadju pa je logotip letošnje izvedbe turnirja. "Obljuba izpolnjena," je ob videoposnetku zapisal član kraljevega kluba.