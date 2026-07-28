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Nogomet

Cucurella po osvojitvi mundiala vtetoviral obraz selektorja

Madrid, 28. 07. 2026 18.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Marc Cucurella - tetovaža

"Obljuba izpolnjena," je ob videoposnetku nastajanja tetovaže, na kateri je uprizorjen španski selektor Luis de la Fuente, na družbenih omrežjih zapisal branilec furije Marc Cucurella. Novopečeni član Real Madrida je to obljubil pred začetkom svetovnega prvenstva, na katerem je Španija v finalu z 1:0 premagala Argentino.

Španski bočni branilec Marc Cucurella slovi po tem, da svoje obljube uresniči. Pred zadnjim evropskim prvenstvom je sporočil, da si bo v primeru končnega slavja lase pobarval na rdeče, in to tudi storil. Zdaj je šel še korak dlje in s tetovažo poskrbel, da bo spomin na zmago na svetovnem prvenstvu za vedno nosil na svojem telesu.

Mesto nad njegovim levim komolcem po novem krasi karikatura, na kateri španski selektor Luis de la Fuente drži trofejo mundiala, v ozadju pa je logotip letošnje izvedbe turnirja. "Obljuba izpolnjena," je ob videoposnetku zapisal član kraljevega kluba.

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