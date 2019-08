Čudežni deček Dortmunda: 14-letnik na debiju pri mladincih zadel šestkrat

Youssufa Moukoko je rekorde postavljal že v pretekli sezoni z ekipo U17 in na 28 tekmah zabil 50 golov, 14-letnika pa so pri Borussii Dortmund to poletje poslali k še dve leti starejšim klubskim kolegom v ekipo U19, kjer je debitiral z izjemno predstavo in kar šestimi goli proti klubu Wuppertaler SV.