Čudovit gol Sešlarja za tri točke Olimpije

Zeleno-beli so hitro povedli, v deveti minuti je namreč Svit Sešlar mojstrsko zadel, ko je z 20 metrov žogo poslal v desni zgornji kot Bravovih vrat. V deževnem vremenu so domači znova zagrozili v 18. minuti, ko je s 15 metrov sprožil Neven Đurasek, Matija Orbanić pa je dobro posredoval. Malce zatem je Ivan Prtajin po kotu z leve strani prišel do strela z glavo, vendar je žogo poslal mimo gola.

Olimpija je tudi sicer imela več od igre, je pa Bravo v 32. minuti prišel do omembe vrednega strela, vseeno pa Ivan Banić ni imel veliko dela po poskusu Almina Kurtovića. Precej več ga je imel v 41. minuti po strelu Luke Kerina z 20 metrov, toda tudi takrat je dobro posredoval. V uvodu drugega polčasa je spet imela več od igre Olimpija, ki pa ni prišla do kakšne resnejše priložnosti vse do 63. minute, ko je takoj po vstopu v igro neuspešno streljal Aljoša Matko.

V 68. minuti je pri gostih z 20 metrov poskusil Martin Kramarič in žogo poslal malo mimo levega zgornjega kota domačih vrat. Naslednji pri Bravu je v 82. minuti z več kot 25 metrov streljal Luka Marjanac, Banić pa je z nekaj težavami žogo vendarle spravil čez prečko. Že v sodniškem dodatku je pri domačih gol dosegel Mustafa Nukić, a je bil v prepovedanem položaju. Olimpija bo v 34. krogu prihodnjo nedeljo gostovala pri Aluminiju, Bravo pa bo dan prej gostil Maribor.