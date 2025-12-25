Čudovita gesta Iličića in soigralcev: 9-letnemu fantku polepšali praznične dni

Na radiu Capris so poslušalci v začetku decembra lahko slišali žalostno zgodbo o dečku in njegovi žogi. Mama Jana se je obrnila na Koprčane, ki bi lahko pomagali: "Nagovarjam vse, ki ste bili danes na avtobusni postaji v Kopru. Starejši fantje, ki so bili na kolesih, so mojemu sinu ukradli nogometno žogo. Najprej so rekli, da si jo bodo samo sposodili, potem pa jih ni bilo več nazaj. Sinček je moral nato na avtobus, tako da žoge ni dobil nazaj. Zelo je žalosten, ker mu žoga resnično veliko pomeni."
Čustven apel žalostne mame so slišali pri nogometnem klubu Koper, kjer so se v pravem prazničnem duhu odločili, da sicer žalostno zgodbo spremenijo v nekaj pozitivnega. Jani so sporočili, da si želijo njenemu sinu podariti novo žogo s podpisi vseh igralcev. To pa so še nadgradili s srečanjem in slikanjem na stadionu Bonifika, ki bo fantku zagotovo ostal v spominu. Poleg tega je prejel tudi popolnoma nov dres Kopra. Kanarčkom so pri čudoviti gesti pomagali tudi člani njihove navijaške skupine Tifozi.
Čudovit trenutek so ovekovečili tudi na družbenih omrežjih, kjer so zapisali: "Ker nogomet ni le igra..." in znova dokazali, da najpomembnejša postranska stvar na svetu piše zgodbe, ki presegajo meje travnate površine.
