Čudovita gesta Iličića in soigralcev: 9-letnemu fantku polepšali praznične dni

Na radiu Capris so poslušalci v začetku decembra lahko slišali žalostno zgodbo o dečku in njegovi žogi. Mama Jana se je obrnila na Koprčane, ki bi lahko pomagali: "Nagovarjam vse, ki ste bili danes na avtobusni postaji v Kopru. Starejši fantje, ki so bili na kolesih, so mojemu sinu ukradli nogometno žogo. Najprej so rekli, da si jo bodo samo sposodili, potem pa jih ni bilo več nazaj. Sinček je moral nato na avtobus, tako da žoge ni dobil nazaj. Zelo je žalosten, ker mu žoga resnično veliko pomeni."