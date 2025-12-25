Naslovnica
Čudovita gesta Iličića in soigralcev: 9-letnemu fantku polepšali praznične dni

Koper, 25. 12. 2025 11.50

Avtor:
L.M.
Lepa gesta igralcev Kopra

Pri Kopru so poskrbeli, da bodo božično-novoletni prazniki za enega izmed njihovih mlajših navijačev še posebej čarobni. Preko lokalnega radia so izvedeli za mladega fanta, ki so mu ukradli žogo. Kanarčki so 9-letniku podarili novo žogo, dres in mu omogočili slikanje z igralci. Čudovita poteza primorskega kluba, ki pogreje srce ob teh mrzlih dneh.

Na radiu Capris so poslušalci v začetku decembra lahko slišali žalostno zgodbo o dečku in njegovi žogi. Mama Jana se je obrnila na Koprčane, ki bi lahko pomagali: "Nagovarjam vse, ki ste bili danes na avtobusni postaji v Kopru. Starejši fantje, ki so bili na kolesih, so mojemu sinu ukradli nogometno žogo. Najprej so rekli, da si jo bodo samo sposodili, potem pa jih ni bilo več nazaj. Sinček je moral nato na avtobus, tako da žoge ni dobil nazaj. Zelo je žalosten, ker mu žoga resnično veliko pomeni."

Josip Iličić
Josip Iličić
FOTO: Damjan Žibert

Čustven apel žalostne mame so slišali pri nogometnem klubu Koper, kjer so se v pravem prazničnem duhu odločili, da sicer žalostno zgodbo spremenijo v nekaj pozitivnega. Jani so sporočili, da si želijo njenemu sinu podariti novo žogo s podpisi vseh igralcev. To pa so še nadgradili s srečanjem in slikanjem na stadionu Bonifika, ki bo fantku zagotovo ostal v spominu. Poleg tega je prejel tudi popolnoma nov dres Kopra. Kanarčkom so pri čudoviti gesti pomagali tudi člani njihove navijaške skupine Tifozi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čudovit trenutek so ovekovečili tudi na družbenih omrežjih, kjer so zapisali: "Ker nogomet ni le igra..." in znova dokazali, da najpomembnejša postranska stvar na svetu piše zgodbe, ki presegajo meje travnate površine.

Amor Fati
25. 12. 2025 12.45
Vem za enga, ki so mu ukradli reprezentančni dres Luke Dončiča. A mu lahko zrihtate novga z vsemi podpisi. Jz verjamem, da bi bil zelo vesel, pa še dobra reklama bi bila.
Odgovori
0 0
?iro123
25. 12. 2025 12.06
Pohvalno, neki lepega.
Odgovori
0 0
Teleport
25. 12. 2025 12.02
Super. Tisti, ki so mu žogo ukradli pa v jok
Odgovori
0 0
