Curacao spisal zgodovino: državica s 155.000 prebivalci prvič na SP

Curacao je pot na mundial potrdil na karibskem derbiju na Jamajki, ekipi pa sta se razšli brez golov, kar je bilo za otoško državo Malih Antilov, ki leži kakšnih 65 km pred obalo Venezuele, dovolj, da osvoji prvo mesto v kvalifikacijah Concacafa v skupini B in se prvič v zgodovini prebije na SP.

Curacao je podvig na Jamajki zmogel kljub dejstvu, da je ekipa nastopila brez selektorja Dicka Advocaata, saj se je ta iz družinskih razlogov vrnil na Nizozemsko. Država, ki ji je nacionalni statistični urad nazadnje naštel 156.115 prebivalcev, kar je pol manj od Islandije, ki je na SP igrala leta 2018, je tako postala najmanjša, ki si je v zgodovini priigrala nastop med nogometno elito.

Uvrstitev na SP je potrdil tudi Haiti, ki je doslej na SP sodeloval le leta 1974 v Nemčiji. Haiti je z 2:0 ugnal Nikaragvo in osvojil zmago v skupini C, kjer sta bili favorizirani ekipi Kostarike in Hondurasa. Tudi Haiti je igral brez selektorja, kar pa velja za celo obdobje kvalifikacij na domačem terenu.