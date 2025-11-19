Svetli način
Nogomet

Curacao spisal zgodovino: državica s 155.000 prebivalci prvič na SP

Ljubljana, 19. 11. 2025 07.59

Nogometno svetovno prvenstvo s kar 48 udeleženci na široko odpira vrata tudi manjšim nogometnim državam. Ponoči si je udeležbo na prvenstvu prvič zagotovil Curacao z okrog 155.000 prebivalci kot najmanjša država v zgodovini. Udeleženca SP 2026 sta tudi Haiti in Panama.

Curacao bo igral na mundialu prihodnje leto.
Curacao bo igral na mundialu prihodnje leto. FOTO: AP

Curacao je pot na mundial potrdil na karibskem derbiju na Jamajki, ekipi pa sta se razšli brez golov, kar je bilo za otoško državo Malih Antilov, ki leži kakšnih 65 km pred obalo Venezuele, dovolj, da osvoji prvo mesto v kvalifikacijah Concacafa v skupini B in se prvič v zgodovini prebije na SP.

Curacao je podvig na Jamajki zmogel kljub dejstvu, da je ekipa nastopila brez selektorja Dicka Advocaata, saj se je ta iz družinskih razlogov vrnil na Nizozemsko. Država, ki ji je nacionalni statistični urad nazadnje naštel 156.115 prebivalcev, kar je pol manj od Islandije, ki je na SP igrala leta 2018, je tako postala najmanjša, ki si je v zgodovini priigrala nastop med nogometno elito.

Uvrstitev na SP je potrdil tudi Haiti, ki je doslej na SP sodeloval le leta 1974 v Nemčiji. Haiti je z 2:0 ugnal Nikaragvo in osvojil zmago v skupini C, kjer sta bili favorizirani ekipi Kostarike in Hondurasa. Tudi Haiti je igral brez selektorja, kar pa velja za celo obdobje kvalifikacij na domačem terenu.

V državi vladajo zločinska združenja, v prestolnici Port au Prince se mestne tolpe borijo za prevlado v mestu in francoski selektor Sebastien Migne otoka nikoli ni obiskal. Tudi večina držav obisk Haitija odsvetuje, saj tam obstaja nevarnost ugrabitve, ropa, nemirov na ulicah in teroristične dejavnosti.

Drugič je na SP tudi Panama, že udeleženka mundiala 2018 v Rusiji. Pot na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki je potrdila z zmago s 3:0 proti El Salvadorju.

