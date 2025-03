'Čustven del dvoboja bo zelo pomemben'

"Po Domžalah smo naredili temeljito analizo tekme, pogovoril sem se z igralci. Lahko povem, da sta obe ekipi tekmo odigrali točno tako, kot sta pravzaprav morali. Domžalčani so bili odlični v obrambi, izvrstni v prehodih in ob prekinitvah. Vedeli smo, da polovico svojih golov dosegajo s prekinitev, ki so vedno tekma zase. Če tekme prekinitev ne izgubiš, imaš velike možnosti, da osvojiš vsaj točko. Tokrat smo plačali davek slabih prekinitev, saj smo dva zadetka prejeli s prostega strela, enega pa po avtu," se je spomnil domžalske zaušnice strateg Ljubljančanov Victor Sanchez in že gledal proti Mariboru ...