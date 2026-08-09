Čustven večer v Miamiju: De Paul zadetek posvetil Messiju

Pred začetkom tekme je stadion za trenutek utihnil. Nogometaši Interja so se Jorgeju Messiju, ki je po daljši bolezni umrl v 69. letu starosti, poklonili z minuto molka, igralci pa so nastopili s črnimi trakovi na rokah. Na tribunah so navijači držali transparente in sporočila podpore svojemu kapetanu in njegovi družini.

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Potem je prišla 32. minuta. Rodrigo De Paul, ki je v Messijevi odsotnosti prevzel kapetanski trak, je z lepim strelom z razdalje Miami popeljal v vodstvo.

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Argentinski reprezentant si je nemudoma slekel svoj dres. Pod njim je imel oblečenega Messijevega s slovito številko 10. Obrnil se je proti tribunam, pokazal na številko na hrbtu in svojemu prijatelju poslal sporočilo. De Paul in Messi že vrsto let skupaj branita barve argentinske reprezentance. Skupaj sta leta 2022 postala svetovna prvaka, njuno prijateljstvo pa je že dolgo precej več kot zgolj odnos med reprezentančnima soigralcema. Od lanskega poletja znova skupaj igrata tudi na klubski ravni, potem ko se je De Paul Interju pridružil iz madridskega Atletica.

Rodrigo De Paul FOTO: AP

Messi se je po poročanju ameriških medijev vrnil v Argentino, kjer je skupaj z družino. Še v petek je treniral z moštvom Interja, le dan pozneje pa je svet obšla žalostna novica o smrti njegovega očeta.

Jorge Messi je bil skozi praktično celotno sinovo kariero eden najpomembnejših ljudi v njegovem življenju. Ni bil le oče, temveč tudi njegov dolgoletni zastopnik. Spremljal je njegove največje uspehe in sodeloval pri ključnih odločitvah njegove kariere. Da družina preživlja zahtevno obdobje, je bilo mogoče slutiti že med letošnjim svetovnim prvenstvom. Messijevi bližnji so takrat sporočili, da se Jorge zdravi zaradi zdravstvenih težav. Tudi argentinski kapetan je bil med prvenstvom večkrat vidno čustven, po eni od tekem pa priznal, da so za njim zahtevni dnevi, ki niso bili povezani z nogometom. Sožalje je družini Messi v soboto izrazila praktično vsa nogometna javnost. Oglasili so se Barcelona, Newell's Old Boys, argentinska nogometna zveza, južnoameriška nogometna zveza in številni drugi klubi ter posamezniki. Tudi Barcelona se je pred pripravljalno tekmo z Nottingham Forestom Jorgeju Messiju poklonila z minuto molka.

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