Čustven zadetek Luisa Diaza v podaljšku rešil Liverpool

Luton je v tekmo proti favoriziranim gostom vstopil še brez zmage na domačem stadionu Kenilworth Road. Palčki so po številnih priložnostih velikanov iz Liverpoola v 80. minuti prišli do presenetljivega vodstva po zadetku nekdanjega igralca Manchester Uniteda Tahitha Chonga. Moštvo, ki zaseda 17. mesto na ligaški lestvici je zdržalo do sodniškega podaljška, ko je na sceno stopil Luis Diaz.