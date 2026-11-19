Chelsea je leta 2023 za usluge Mihajla Mudrika odštel 70 milijonov evrov, prepričale so jih predvsem njegove briljantne predstave v Ligi prvakov. Njegova epizoda v Londonu se ni izšla po željah, za piko na i pa je novembra prišla še prepoved igranja za štiri leta. Razlog je bila uporaba substance meldonij, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvita v Sovjetski zvezi in je vse od leta 2016 prepovedana v svetu športa.
Ukrajinec se je na prvotno odločitev pritožil, sodišče ga je uslišalo in letos poleti se je vrnil na zelenice. Prve minute je nabral na prijateljskih tekmah v dresu Chelseaja, potem pa je sledil prestop k večnemu rivalu Tottenhamu. Pod okriljem Roberta De Zerbija, s katerim je Mudrik sodeloval že pri Šahtarju iz Donecka. Zaenkrat je zbral 16 minut, a Mudrik je v zadnjem intervjuju razkril, da je srečen, da je nazaj v tekmovalnem pogonu.
"Prvič sem slišal za to drogo, ki jo lahko dobiš le v vzhodni Evropi. Zaužil sem jo lahko zgolj v Ukrajini. Počutil sem se, kot da padam z nebotičnika. Če bi sanjal, bi enkrat udaril v tla. Tako pa sem zgolj padal in tonil globlje in globlje," je za ukrajinski kanal na YouTubu Guest of Gordon razkril Mudrik.
Ukrajinec je razlil svojo dušo in priznal, da je med počitkom pomislil celo na najhujše: "Razmišljal sem o samomoru. Na srečo sem hitro spoznal, da to ni odgovor." Veliko krivde je namenil tudi Ukrajinski nogometni zvezi, ki ji predseduje legendarni Andrij Ševčenko.
"V Ukrajini sem bil zgolj, da sem igral za reprezentanco. Samo tam sem lahko zaužil substanco. Za celotno situacijo krivim Nogometno zvezo," razkril je še, da mu nekdanji vrhunski napadalec ni nudil skoraj nikakršne pomoči ter da je povzročil, da so občutljive informacije prišle v javnost.
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