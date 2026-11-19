Chelsea je leta 2023 za usluge Mihajla Mudrika odštel 70 milijonov evrov, prepričale so jih predvsem njegove briljantne predstave v Ligi prvakov. Njegova epizoda v Londonu se ni izšla po željah, za piko na i pa je novembra prišla še prepoved igranja za štiri leta. Razlog je bila uporaba substance meldonij, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvita v Sovjetski zvezi in je vse od leta 2016 prepovedana v svetu športa.

Ukrajinec se je na prvotno odločitev pritožil, sodišče ga je uslišalo in letos poleti se je vrnil na zelenice. Prve minute je nabral na prijateljskih tekmah v dresu Chelseaja, potem pa je sledil prestop k večnemu rivalu Tottenhamu. Pod okriljem Roberta De Zerbija, s katerim je Mudrik sodeloval že pri Šahtarju iz Donecka. Zaenkrat je zbral 16 minut, a Mudrik je v zadnjem intervjuju razkril, da je srečen, da je nazaj v tekmovalnem pogonu.