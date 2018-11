Čustvena tekma v Leicestru, Spursi so se z zmago poravnali z Liverpoolom in Chelseajem

Slaba dva tedna po tragični smrti predsednika kluba Vichaija Srivaddhanaprabhaja, so nogometaši Leicester Cityja zaigrali tekmo na domačem stadionu King Power. Spomnimo, tajski poslovnež se je smrtno ponesrečil v helikopterski nesreči le nekaj metrov stran od stadiona, potem ko je prevozno sredstvo strmoglavilo na parkirišče ob stadionu. Seveda je šlo za izjemno čustveno tekmo za domače navijače in nogometaše, ki so želeli v spomin na predsednika prvo domačo tekmo po njegovi smrti tudi zmagati. A tokrat jim je načrte prekrižal Burnley, ki je stadion prvakov iz leta 2016 zapustil s točko in brez prejetega gola (0:0).

Pomembne zmage v boju za naslov prvaka pa so se razveselili nogometaši Tottenhama, ki so gostovali pri mestnemu tekmecu iz Londona, Crystal Palaceu. Minimalno zmago je varovancem Mauricia Pochettinav 66. minuti tekme prinesel Juan Foyth. Spurs so se z deveto zmago v sezoni, točkovno izenačili z Liverpoolom in Chelseajem na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. Vsi trije klubi so zbrali po 27 točk, je pa res, da morajo Reds in Blues svoji tekmi 12. kroga še odigrati.