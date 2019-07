Čustvena tekma za Iniesto in Villo: Barca slavila, dva gola Pereza

Carles Perez, ki je močno poživil igro že ob nedavnem porazu proti Chelseaju (1:2), je bil junak prve zmage Barcelone na poletnih pripravljalnih tekmah pred novo sezono. Katalonci so odigrali obračun, ob katerem se je "milo storilo" marsikateremu privržencu modro-rdečih, ki so se na zelenici prvič po njegovem lanskem odhodu pomerili s produktom svoje nogometne šole in dolgoletnim vezistom Andresom Iniesto. Bivšemu španskemu reprezentantu pri Vissel Kobeju zdaj družbo dela še en velikan španskega nogometa, David Villa, oba pa sta se v prvem polčasu dobro postavila po robu favoriziranim gostom.

TEKMA

Perez je nato z dvema goloma v drugem polčasu, ko sta bila Villa in Iniesta že na klopi, obračun prevesil na stran Barce, krilni nogometaš B-ekipe, ki zaradi prihoda Kevina-Princa Boatenga v minuli sezoni ni dobil prave priložnosti, je z novo odlično predstavo povzročil dodatne sive lase trenerju Ernestu Valverdeju, potem ko je svoj prvi gol po dvojni podaji z Malcomom v 59. minuti zabil med nogama vratarja Daija Maekave. Malcom bi lahko zadel tudi sam, a z ugodnega položaja zatresel prečko, nato pa je Perez z natančnim strelom z levico ob oddaljenejšo vratnico postavil končnih 2:0 v enem zadnjih napadov rednega dela.

Iniesta blizu zadetku

Katalonci še vedno ne računajo na nogometaše, ki so igrali na Copi Americi, najvidnejši posamezniki so seveda kapetan in prvi strelec Lionel Messi, Luis Suarez in Philippe Coutinho, ki bosta najverjetneje zaigrala na naslednji tekmi za domači pokal Joana Gamperja proti londonskemu Arsenalu, sledita pa še tekmi z Napolijem v Združenih državah Amerike. Valverde je tudi tokrat obračun začel z zvezdniško poletno okrepitvijoAntoinom Griezmannomv konici napada, čeprav pa Francoz spet ni uspel zadeti, se je nekajkrat izkazal z domiselnimi potezami in nasploh deloval tako, kot da to ne bi bile njegove prve minute v katalonskih vrstah.

Po akciji z Jordijem Alboje zapravil tudi lepo priložnost, medtem ko še en Barcin diamant Riqui Puig morda malce sebično ni "podaril" prvega gola novemu soigralcu in po tem, ko je nasprotnikom odvzel žogo, sam zaključil akcijo, čeprav se mu je v sredini ponujal osamljeni Francoz. Blestel je tudi 35-letni Iniesta, ki je skupaj z Villo in še enim starim katalonskim znancem Sergijem Samperjemsicer odigral le prvi polčas. Po napaki Clementa Lengleta bi lahko nekdanji kapetan članskega moštva Barce tudi zadel, a z zavitim strelom z roba kazenskega prostora ni zadel, še enkrat ga je dobro ustavil Marc-Andre ter Stegen.

Blizu zadetka je bil tako kot Griezmann tudi Frenkie De Jong, ki je tudi tokrat dobil priložnost v drugem polčasu na položaju Sergia Busquetsa in se odlično ujel z Ousmanom Dembelejem, ki zaenkrat deluje kot prerojen. Nizozemčev strel v zaključku obračuna je zletel mimo vrat, nekajkrat pa je bil v zaključku akcij nenatančen tudi Carles Alena.

Vrhunci tekme Vissel Kobe ‒ Barcelona: