Čustvena vrnitev: Mihajlović iz bolnišnice na trenersko klop

Le 41 dni potem, ko je začel intenzivno terapijo v boju proti raku (kemoterapija), je Siniša Mihajlović, s kapo na glavi, bled in shujšan v obraz ter z velikim obližem na vratu, v majici Bologne prišel iz posebnega prostora, ki je bil sprva predviden zanj. Tam je bil pred prihodom vseh igralcev na igrišče z masko za kisik na obrazu, potem pa jo je snel in odšel ob igrišče. Za 50-letnega trenerja je bil to precej čustven trenutek, saj je igralcem obljubil, da bo z njimi na prvi tekmi in obljubo je tudi uresničil. Po pisanju italijanskih medijev je bil srbski trener vseskozi v bolnišnici in ni bil osebno prisoten na treningih moštva, so mu pa omogočili, da je bil vseskozi na tekočem z dogodki, saj je lahko gledal žive prenose treningov.