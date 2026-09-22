Čustven zapis Šeška: Za Slovenijo sem vedno igral s srcem in ponosom

Benjamin Šeško bo na žalost izpustil reprezentančno akcijo. Znova mu jo je zagodla poškodba, ki ga je prisilila v okrevanje. Po nekaj dneh nelagodne tišine in špekuliranja se je zdaj oglasil Radečan, ki je obelodanil svoje počutje v težkih časih. "Zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentance. Za Slovenijo sem vedno igral in vedno bom igral s srcem in ponosom," je izjavo na Instagram profilu začel 23-letnik, ki ga zdaj čaka rehabilitacija.

"Zdaj je najpomembneje, da se popolnoma posvetim okrevanju. Že delam na tem, da se čim prej vrnem na igrišče ter znova pomagam reprezentanci in klubu. Verjamem v naše fante in prepričan sem, da bodo tudi tokrat pokazali moštveni duh, ki nas je vedno krasil," je ob svoji odsotnosti še povedal Šeško, ki bo za svoje soigralce pesti stiskal doma.