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Nogomet

Čustven zapis Šeška: Za Slovenijo sem vedno igral s srcem in ponosom

Ljubljana, 22. 09. 2026 11.06 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško

Po nekaj dneh špekuliranja se je zdaj oglasil tudi Benjamin Šeško. Slovenec je izrazil jasno žalost ob poškodbi, ki mu bo znova onemogočila igranje za reprezentanco, in poudaril, da bo vedno največji navijač Slovenije. Radečana zdaj čaka faza okrevanja in rehabilitacije, da se bo lahko čim prej vrnil na zelenice.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

Benjamin Šeško bo na žalost izpustil reprezentančno akcijo. Znova mu jo je zagodla poškodba, ki ga je prisilila v okrevanje. Po nekaj dneh nelagodne tišine in špekuliranja se je zdaj oglasil Radečan, ki je obelodanil svoje počutje v težkih časih. "Zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentance. Za Slovenijo sem vedno igral in vedno bom igral s srcem in ponosom," je izjavo na Instagram profilu začel 23-letnik, ki ga zdaj čaka rehabilitacija.

"Zdaj je najpomembneje, da se popolnoma posvetim okrevanju. Že delam na tem, da se čim prej vrnem na igrišče ter znova pomagam reprezentanci in klubu. Verjamem v naše fante in prepričan sem, da bodo tudi tokrat pokazali moštveni duh, ki nas je vedno krasil," je ob svoji odsotnosti še povedal Šeško, ki bo za svoje soigralce pesti stiskal doma.

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"Komaj čakam, da bom lahko znova oblekel dres z državnim grbom, do takrat pa bom največji navijač Slovenije," je svoje besede sklenil Slovenec. Njegove rojake čakajo štiri zahtevne tekme v sklopu Lige narodov. Najprej se bodo Slovenci doma udarili s Škotsko in Severno Makedonijo. Potem pa jih čakata gostovanji na Škotskem in v Švici.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
22. 09. 2026 11.29
To je nekaj v stilu 'rad vas imam', ampak vam ne morem pomagat.
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0 0
RealistG
22. 09. 2026 11.25
Ja itk sej bi vsak za slavo in denar..bolje to k pa trakom delat..tam je glava dol ni ljubezni do drzave. Denar=ljubezen.
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