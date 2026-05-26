Čustveni Širvys zapušča Maribor: Tukaj sem preživel najlepša leta

Pijus Širvys je bil standardni član začetne enajsterice Maribora, ki z Litovcem ni obnovila sodelovanja. Litovski reprezentant, ki je prav v mestu ob Dravi s partnerko povil prvega otroka, je za Maribor zbral 80 nastopov, prispeval je štiri gole in sedem asistenc. Najbolj mu bo v spominu zagotovo ostal zadetek na večnem derbiju iz sezone 2023/24, ko je pred domačimi navijači zabil za zmago Vijol'čnih.
"V tem izjemnem klubu sem preživel najlepša leta svojega življenja. Z družino smo se v mesto in ljudi zaljubili prvi dan. Imel sem priložnost spoznati kulturo in lepote te čudovite dežele, spoznal pa sem prijatelje, ki bodo z mano ostali do konca življenja. S solzami v očeh je čas za slovo. Hvala bogu za to nepozabno priložnost. Hvala in srečno, Maribor," je Širvys ob koncu sodelovanja in ob slovesu od navijačev in mesta zapisal na Instagramu.
