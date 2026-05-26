Nogomet

Čustveni Širvys zapušča Maribor: Tukaj sem preživel najlepša leta

Maribor, 26. 05. 2026 10.48

Avtor:
STA
Pijus Širvys je v 68. minuti postavil končni izid 2:1.

Desni bočni branilec Pijus Širvys se poslavlja od slovenskega nogometnega prvoligaša iz Maribora. Litovec je v Ljudski vrt prišel pozimi 2024 iz kluba Panevežys, kjer je pred prihodom v Slovenijo veljal za enega najboljših posameznikov litovske lige. Njegova zgodba z Mariborom se je končala, je na spletnih straneh poročal mariborski Večer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pijus Širvys je bil standardni član začetne enajsterice Maribora, ki z Litovcem ni obnovila sodelovanja. Litovski reprezentant, ki je prav v mestu ob Dravi s partnerko povil prvega otroka, je za Maribor zbral 80 nastopov, prispeval je štiri gole in sedem asistenc. Najbolj mu bo v spominu zagotovo ostal zadetek na večnem derbiju iz sezone 2023/24, ko je pred domačimi navijači zabil za zmago Vijol'čnih.

"V tem izjemnem klubu sem preživel najlepša leta svojega življenja. Z družino smo se v mesto in ljudi zaljubili prvi dan. Imel sem priložnost spoznati kulturo in lepote te čudovite dežele, spoznal pa sem prijatelje, ki bodo z mano ostali do konca življenja. S solzami v očeh je čas za slovo. Hvala bogu za to nepozabno priložnost. Hvala in srečno, Maribor," je Širvys ob koncu sodelovanja in ob slovesu od navijačev in mesta zapisal na Instagramu.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
26. 05. 2026 11.02
Govori se o napadalcu iz romunske lige in branilcu z Zimbabveja.
