Čustveni zapis bodočega galaktika: Tudi, če me stane življenja

Yan Diomande , ki je v času pisanja tega članka uradno še član RB Leipziga, je na spletni strani The Players Tribune, preden se je z reprezentanco Slonokoščene obale odpravil na svetovno prvenstvo, objavil pismo, ki ga je posvetil sestrici Roxane.

Zanjo je bil najboljši na svetu, še preden je dobil prve prave nogometne čevlje. "Vedno sem igral v tistih plastičnih belih sandalih."

Potem ko je pri osemnajstih v La Ligi za Leganes debitiral proti novemu delodajalcu Realu, pa ga je pretresla novica o njeni smrti. Po telefonu je izvedel, da ji je nekdo nekaj podtaknil v pijačo. "Nikoli nisem dobil nobenega odgovora. Ne vem, če si želim vedeti, zakaj. Morda je bilo zaradi zavisti. Morda je to pač nekaj, kar se dogaja v naši državi. Morda bi te lahko zaščitil." Umrla je pri petnajstih.

"Vse, kar naredim na zelenici, je zate."

Opiše jo kot edino, ki je verjela vanj, da bo nekoč naslednji Cristiano Ronaldo. Da je bila že kot desetletnica njegov agent. Tista, ki je po rodni vasi vsem govorila, da bo njenemu bratu uspelo.

"Vsem bom dokazal, da si imela prav, pa tudi če me stane življenja."