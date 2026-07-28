Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Čustveni zapis bodočega galaktika: Tudi, če me stane življenja

Madrid, 28. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Yan Diomande

Z ganljivim pismom, ki ga je naslovil pokojni sestrici, je najverjetnejši novi član Real Madrida razkril, kaj ga žene v življenju. Napisal ga je pred odhodom v ZDA, zdaj je pred njim najpomembnejše poglavje v karieri. Da dokaže, da se sestra o njem ni motila, pa je ena njegovih največjih motivacij.

Yan Diomande, ki je v času pisanja tega članka uradno še član RB Leipziga, je na spletni strani The Players Tribune, preden se je z reprezentanco Slonokoščene obale odpravil na svetovno prvenstvo, objavil pismo, ki ga je posvetil sestrici Roxane.

Yan Diomande in Vinicius Jr.
Yan Diomande in Vinicius Jr.
FOTO: Profimedia

Zanjo je bil najboljši na svetu, še preden je dobil prve prave nogometne čevlje. "Vedno sem igral v tistih plastičnih belih sandalih."

Potem ko je pri osemnajstih v La Ligi za Leganes debitiral proti novemu delodajalcu Realu, pa ga je pretresla novica o njeni smrti. Po telefonu je izvedel, da ji je nekdo nekaj podtaknil v pijačo. "Nikoli nisem dobil nobenega odgovora. Ne vem, če si želim vedeti, zakaj. Morda je bilo zaradi zavisti. Morda je to pač nekaj, kar se dogaja v naši državi. Morda bi te lahko zaščitil." Umrla je pri petnajstih.

"Vse, kar naredim na zelenici, je zate."

Opiše jo kot edino, ki je verjela vanj, da bo nekoč naslednji Cristiano Ronaldo. Da je bila že kot desetletnica njegov agent. Tista, ki je po rodni vasi vsem govorila, da bo njenemu bratu uspelo.

"Vsem bom dokazal, da si imela prav, pa tudi če me stane življenja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še preden se je s svojo reprezentanco na svetovnem prvenstvu uvrstil v izločilne boje, mu je bilo žal, da ji ne more več povedati o novih kariernih mejnikih. Danes pa je tik pred tem, da postane novi krilni igralec belega baleta.

19-letnik se je iz domačega Abidjana pri 15 preselil v ZDA, zatem pa je po številnih neuspešnih preizkušnjah širom Evrope novembra leta 2024 podpisal za španski Leganes, nato pa se je po samo pol leta za 20 milijonov evrov preselil k Leipzigu. Kot kaže, naj bi Real zanj odštel več kot 100 milijonov.

yan diomade sestrica pismo real madrid

'Vemo, kako pomembna tekma nas čaka. Za klub, za mesto, za državo, za vse nas'

24ur.com 'Freddie Mercury je imel hčerko, s katero je bil tesno povezan'
24ur.com Pri 14 spal na kozolcu, danes ponosen očka in dedek
24ur.com Luka Pahor o očetu: Premikal je mejnike
Zadovoljna.si Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
24ur.com Martha Stewart zaupala Pameli Anderson: V knjigi ne bom izpustila ničesar
24ur.com Sergio Ramos s čustveno objavo obeležil obletnico poroke
Bibaleze.si 'Od trenutka, ko v rokah držiš svojo princesko, si na svetu 'samo' še zato, da je ona srečna'
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Harry je otroka odpeljal tja, kjer je odraščala princesa Diana
Ali je dojenčku v maternici poleti res prevroče?
Ali je dojenčku v maternici poleti res prevroče?
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
zadovoljna
Portal
Navdušila v poročni obleki, ki velja za eno najlepših letošnjega leta
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka veliko topline, device iščejo občutek varnosti
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka veliko topline, device iščejo občutek varnosti
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Menopavza in mozolji: težava, na katero mnoge niso pripravljene
Menopavza in mozolji: težava, na katero mnoge niso pripravljene
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
cekin
Portal
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
moskisvet
Portal
Kruh ni vaš sovražnik: ta preprost trik spremeni, kako ga telo prebavlja
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tragičen konec zvezde Globokega grla
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
dominvrt
Portal
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
okusno
Portal
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
voyo
Portal
Pobesneli Max 2
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820