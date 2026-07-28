Čustveni zapis bodočega galaktika: Tudi, če me stane življenja

Yan Diomande, ki je v času pisanja tega članka uradno še član RB Leipziga, je na spletni strani The Players Tribune, preden se je z reprezentanco Slonokoščene obale odpravil na svetovno prvenstvo, objavil pismo, ki ga je posvetil sestrici Roxane.
Zanjo je bil najboljši na svetu, še preden je dobil prve prave nogometne čevlje. "Vedno sem igral v tistih plastičnih belih sandalih."
Potem ko je pri osemnajstih v La Ligi za Leganes debitiral proti novemu delodajalcu Realu, pa ga je pretresla novica o njeni smrti. Po telefonu je izvedel, da ji je nekdo nekaj podtaknil v pijačo. "Nikoli nisem dobil nobenega odgovora. Ne vem, če si želim vedeti, zakaj. Morda je bilo zaradi zavisti. Morda je to pač nekaj, kar se dogaja v naši državi. Morda bi te lahko zaščitil." Umrla je pri petnajstih.
"Vse, kar naredim na zelenici, je zate."
Opiše jo kot edino, ki je verjela vanj, da bo nekoč naslednji Cristiano Ronaldo. Da je bila že kot desetletnica njegov agent. Tista, ki je po rodni vasi vsem govorila, da bo njenemu bratu uspelo.
"Vsem bom dokazal, da si imela prav, pa tudi če me stane življenja."
Še preden se je s svojo reprezentanco na svetovnem prvenstvu uvrstil v izločilne boje, mu je bilo žal, da ji ne more več povedati o novih kariernih mejnikih. Danes pa je tik pred tem, da postane novi krilni igralec belega baleta.
19-letnik se je iz domačega Abidjana pri 15 preselil v ZDA, zatem pa je po številnih neuspešnih preizkušnjah širom Evrope novembra leta 2024 podpisal za španski Leganes, nato pa se je po samo pol leta za 20 milijonov evrov preselil k Leipzigu. Kot kaže, naj bi Real zanj odštel več kot 100 milijonov.
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