Čustveno slovo od Jote: Bil si najbolj britanski tujec, kar sem jih srečal

Sporočilo, ki ga je Andy Robertson objavil na svojem Instagramu, objavljamo v celoti.

"Najbolj mislim na njegovo družino. Njihova izguba je neznosna. Tako zelo mi je žal, da so izgubili dve tako dragoceni duši – Dioga in Andreja. Kot ekipa in klub bomo poskušali to prebroditi skupaj, ne glede na to, koliko časa bo trajalo."

"Jaz pa ... bi rad spregovoril o svojem prijatelju, kolegu, človeku, ki sem ga imel rad in mi bo neizmerno manjkal. O njem kot igralcu bi lahko govoril ure in ure, a se zdi, da to zdaj sploh ni pomembno. Bil je tako dober fant. Najboljši. Iskren. Pristen in normalen. Poln ljubezni do ljudi, ki jih je imel rad. Poln veselja."