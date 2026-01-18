Čustveno slovo Kampla od Leipziga

V Leipzigu se od kluba in navijačev poslavlja Kevin Kampl, a tudi danes ne na terenu oziroma ne več v aktivni vlogi. Tudi za tekmo z Bayernom ga ni bilo v postavi saške ekipe. Kampl se je sicer s klubom dogovoril, da se konec januarja sporazumno razidejo. Zaradi osebnih razlogov je nekdanji slovenski reprezentant izpustil zadnja dva meseca in ga na tekmah ni bilo več v postavi.
Leipzig je v uvodnem jesenskem krogu v Münchnu izgubil z 0:6, kar je bil dolgo najvišji poraz v tej sezoni bundeslige. Danes je vsaj v prvem polčasu kazalo, da bi se lahko gostitelji oddolžili za tisti polom, Romulo je v 20. minuti tudi zadel za vodstvo.
A v nadaljevanju je spet stekel bavarski stroj za gole, ki je zdaj po le 18 tekmah že pri 71 zadetkih. Po hitrem izenačenju Sergea Gnabryja v 50. minuti in novem zadetku (21. v sezoni) najboljšega strelca Bavarcev Harryja Kana v 67. so nato gostje med 83. in 88. minuto dosegli še tri gole (Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović in Michael Olise). Pri tem zadnjem je bil podajalec tudi Jamal Musiala, ki se je le nekaj minut pred tem spet vrnil na igrišča po jesenski hudi poškodbi.
Na uvodnih današnjih tekmah je bil po novem zadnji St. Pauli blizu senzaciji v Dortmundu, saj je zaostanek 0:2 z zadetkoma Rickyja Jonesa in Jamesa Sandsa izničil. A na koncu so doma ostale vse tri točke, po video-sodniški odločitvi, ki bo v Nemčiji bržčas še dolgo odmevala, je domača zasedba dobila enajstmetrovko v 96. minuti, ki jo je izkoristil Emre Can.
Med seboj sta popoldne igrala doslej peti Hoffenheim in šesti Bayer; tesne zmage so se veselili domači, edini zadetek je že v deveti minuti dosegel Wouter Burger. Z novimi tremi točkami je Hoffenheim začasno skočil celo na tretje mesto bundeslige.
Nemško prvenstvo, 18. krog, izidi sobotnih tekem:
Borussia Dortmund - St. Pauli 3:2 (1:0)
Köln - Mainz 2:1 (0:1)
Hamburg - Borussia Mönchengladbach 0:0
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Wolfsburg - Heidenheim 1:1 (0:1)
Leipzig - Bayern München 1:5 (1:0)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga).
