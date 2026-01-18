Čustveno slovo Kampla od Leipziga

V Leipzigu se od kluba in navijačev poslavlja Kevin Kampl, a tudi danes ne na terenu oziroma ne več v aktivni vlogi. Tudi za tekmo z Bayernom ga ni bilo v postavi saške ekipe. Kampl se je sicer s klubom dogovoril, da se konec januarja sporazumno razidejo. Zaradi osebnih razlogov je nekdanji slovenski reprezentant izpustil zadnja dva meseca in ga na tekmah ni bilo več v postavi.

Leipzig je v uvodnem jesenskem krogu v Münchnu izgubil z 0:6, kar je bil dolgo najvišji poraz v tej sezoni bundeslige. Danes je vsaj v prvem polčasu kazalo, da bi se lahko gostitelji oddolžili za tisti polom, Romulo je v 20. minuti tudi zadel za vodstvo.