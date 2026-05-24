Čustveno slovo kapetana: 'Real Madrid je moje življenje'

Čeprav velikan s španske prestolnice tudi letos ni izpolnil zastavljenih ciljev, je bila zadnja tekma sezone nekaj posebnega. Od prve minute sta jo začela tako Dani Carvajal kot tudi David Alaba, ki sta tako še zadnjič oblekla beli dres, trener Alvaro Arbeloa, ki je prav tako odvodil zadnjo tekmo na klopi Real Madrida, pa je z menjavama v drugem polčasu obračuna obema namenil trenutek za slovo od domačih navijačev in soigralcev.
Ob vodstvu s 3:1 proti Athletic Bilbau je zelenico kot prvi zapustil avstrijski centralni branilec, ki je bil član kraljevega kluba zadnjih pet let. "Real Madrid je največji klub na svetu, ki bo skupaj z navijači za vedno ostal v mojem srcu," je povedal Alaba, ki je sicer najvidnejši pečat v svoji karieri pustil pri nemškem velikanu Bayern Münchnu.
V Nemčiji je ob začetku svoje profesionalne kariere igral tudi Carvajal, a le eno sezono kot posojen nogometaš pri Bayer Leverkusnu. Preostanek svoje nogometne poti je preživel pri Real Madridu, za katerega je vključno z mladinsko kariero igral kar 23 let.
Španec priznava, da na tej poti ni bilo vse popolno: "Zadnji dve sezoni sta bili zahtevni, ampak Real Madrid se bo vrnil in spet začel zmagovati." Veliko več pa je bilo lepih in uspešnih trenutkov. Njegovo slovo pomeni, da pri kraljevem klubu ni več nobenega nogometaša generacije, ki je v petih letih osvojila štiri Lige prvakov. "Ni nas več, a vsi želimo, da Real Madrid to ponovi. Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane ... Vstanite in jim zaploskajte," je navijače na stadionu Bernabeu, ki so na zadnji tekmi sezone videli zmago s 4:2, nagovoril Carvajal.
"Še se bomo videli v prihodnosti. Real Madrid je moje življenje," je zaključil 34-letni Španec, ki je s kraljevim klubom po šestkrat osvojil Ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo, petkrat evropski superpokal, po štirikrat špansko prvenstvo in domači superpokal, dvakrat pa španski superpokal. Z reprezentanco je leta 2023 osvojil Ligo narodov, leta 2024 pa postal evropski prvak. Kje bo nadaljeval kariero, še ni znano.
