Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Čustveno slovo od Messija: solze, aplavz ... vmes pa droni in reklama

Buenos Aires, 07. 10. 2026 20.36 pred 52 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.D.
Poklon Lionel Messiju s predstavo dronov

Lionel Messi je dres argentinske članske reprezentance oblekel še zadnjič. Prvič ga je oblekel davnega leta 2005, 208 nastopov in 126 golov pozneje pa je pred domačimi navijači v posebnem dresu s posebnim sporočilom pomahal v slovo Argentini in poskrbel za marsikatero solzo. Smejalo pa se je direktorjem podjetja, ki je poklon enemu največjih vseh časov prekinilo s komercialnim sporočilom.

Medtem ko droni na nekaterih delih sveta sejejo smrt, na drugih skrbijo za animacijo. Napredna tehnologija podjetjem že nekaj časa omogoča promocijo s pomočjo teh nekdaj nedolžnih majhnih letečih naprav. Argentinska nogometna zveza se je odločila, da bo prisotnim na stadionu Monumental s posebnim šovom z droni pokazala pot Lionela Messija v dresu argentinske reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse lepo in prav, če dronom ne bi "ukazali" tudi, da se poklonijo enemu od sponzorjev. Prikaz sponzorjevega logotipa na začetku predstave je izzval burno reakcijo gledalcev in še enkrat znova dokazal, da v času neukrotljivega kapitalizma nič več ni sveto.

Razlagalnik

Lionel Messi je argentinski profesionalni nogometaš, ki ga mnogi strokovnjaki in navijači štejejo za enega najboljših igralcev vseh časov. V svoji izjemni karieri je osvojil rekordno število zlatih žog (Ballon d'Or), prestižnih nagrad, ki se podeljujejo najboljšemu posamezniku v nogometu. Znan je po svoji izjemni viziji igre, natančnem vodenju žoge in sposobnosti doseganja ključnih zadetkov, večino svoje klubske kariere pa je preživel pri španskem velikanu FC Barcelona.

Stadion Monumental, uradno znan kot Estadio Mâs Monumental, se nahaja v Buenos Airesu v Argentini. Je največji nogometni stadion v državi in služi kot dom nogometnega kluba River Plate ter argentinske nogometne reprezentance. Stadion je ikoničen simbol argentinskega nogometa, saj je bil leta 1978 prizorišče finalne tekme svetovnega prvenstva, kjer je Argentina prvič v svoji zgodovini postala svetovni prvak.

Droni, znani tudi kot brezpilotni zračni sistemi (UAV), so bili prvotno razviti za vojaške namene, kot so nadzor, izvidništvo in precizni napadi. Z napredkom tehnologije, miniaturizacijo senzorjev in izboljšanjem baterij so postali dostopni tudi za civilno uporabo. Danes se uporabljajo v kmetijstvu, za snemanje filmov, dostavo paketov in, kot je razvidno iz primera, za ustvarjanje kompleksnih svetlobnih spektaklov na nebu, ki nadomeščajo tradicionalni ognjemet.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

Mlada Slovenca na seznamu najbolj nadarjenih nogometašev na svetu

24ur.com Messi sklenil reprezentančno pravljico: Hvala Bogu, da me je naredil Argentinca
24ur.com Messi in 'njegov' selektor: Objem in solze, ki so izdale vse
24ur.com Messi pred finalom čustveno o nepozabni zgodbi: Gremo, Argentina!
24ur.com Messi razveselil rojake: Malo bom še igral za reprezentanco
24ur.com Messijeva izbranka: Vse najboljše, godrnjavi starček!
24ur.com Messi v solzah: je bila to njegova zadnja tekma pred domačimi navijači?
24ur.com Čustveni Messi: Brez razočaranj je nemogoče doseči uspehe
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolf85
07. 10. 2026 21.29
Profilko ti se kr tolaži.messi je tako dober,da profilko vrjame da je vse zrezirano.ce bi bil jaz navijač reala,bi tudi vrjel da je vse zrežirano.kaj jim je messi vsa ta leta delal na igrišču.real je prvi klub,kjer je messi uradno postal lastnik kluba.messi je pustil profilkotu neporavljive posledice se za 5 generacij naprej.profilko ti samo jokaj,to je hrana za nas navijace messija
Odgovori
0 0
cripstoned
07. 10. 2026 21.12
Zbogom mali prevarant iz argentine! Mediji pa ga spet dvigujejo v nebesa pa ceprav nikoli ne bo dosegel statusa maradone...messi ni niti med top 3 najbolj cenjenimi sportniki argentine vseh casov...ampak ja mediji se pac morajo izmolzti zadnje klike na njegov racun...povsem razumljivo..
Odgovori
+1
4 3
Barni3
07. 10. 2026 21.16
Psihiatrija vabi
Odgovori
0 0
U1783851350655
07. 10. 2026 21.00
Pa je šel- hvala ti.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
vizita
Portal
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
moskisvet
Portal
Zvezdnik razkril nenavaden znak Parkinsonove bolezni: vse se je začelo ponoči
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
dominvrt
Portal
Življenje na podeželju? Luka Pangos: 'Več je odrekanja, kot si večina predstavlja'
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Če imate načrte na prostem, pohitite: že ponoči se vreme močno spreminja
Če imate načrte na prostem, pohitite: že ponoči se vreme močno spreminja
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
okusno
Portal
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
MasterChef trik za boljšo jed: ta odločitev naredi večjo razliko, kot si mislite
MasterChef trik za boljšo jed: ta odločitev naredi večjo razliko, kot si mislite
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984