Čustveno slovo od Messija: solze, aplavz ... vmes pa droni in reklama

Droni, znani tudi kot brezpilotni zračni sistemi (UAV), so bili prvotno razviti za vojaške namene, kot so nadzor, izvidništvo in precizni napadi. Z napredkom tehnologije, miniaturizacijo senzorjev in izboljšanjem baterij so postali dostopni tudi za civilno uporabo. Danes se uporabljajo v kmetijstvu, za snemanje filmov, dostavo paketov in, kot je razvidno iz primera, za ustvarjanje kompleksnih svetlobnih spektaklov na nebu, ki nadomeščajo tradicionalni ognjemet.