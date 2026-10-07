Čustveno slovo od Messija: solze, aplavz ... vmes pa droni in reklama

Medtem ko droni na nekaterih delih sveta sejejo smrt, na drugih skrbijo za animacijo. Napredna tehnologija podjetjem že nekaj časa omogoča promocijo s pomočjo teh nekdaj nedolžnih majhnih letečih naprav. Argentinska nogometna zveza se je odločila, da bo prisotnim na stadionu Monumental s posebnim šovom z droni pokazala pot Lionela Messija v dresu argentinske reprezentance.
Vse lepo in prav, če dronom ne bi "ukazali" tudi, da se poklonijo enemu od sponzorjev. Prikaz sponzorjevega logotipa na začetku predstave je izzval burno reakcijo gledalcev in še enkrat znova dokazal, da v času neukrotljivega kapitalizma nič več ni sveto.
Lionel Messi je argentinski profesionalni nogometaš, ki ga mnogi strokovnjaki in navijači štejejo za enega najboljših igralcev vseh časov. V svoji izjemni karieri je osvojil rekordno število zlatih žog (Ballon d'Or), prestižnih nagrad, ki se podeljujejo najboljšemu posamezniku v nogometu. Znan je po svoji izjemni viziji igre, natančnem vodenju žoge in sposobnosti doseganja ključnih zadetkov, večino svoje klubske kariere pa je preživel pri španskem velikanu FC Barcelona.
Stadion Monumental, uradno znan kot Estadio Mâs Monumental, se nahaja v Buenos Airesu v Argentini. Je največji nogometni stadion v državi in služi kot dom nogometnega kluba River Plate ter argentinske nogometne reprezentance. Stadion je ikoničen simbol argentinskega nogometa, saj je bil leta 1978 prizorišče finalne tekme svetovnega prvenstva, kjer je Argentina prvič v svoji zgodovini postala svetovni prvak.
Droni, znani tudi kot brezpilotni zračni sistemi (UAV), so bili prvotno razviti za vojaške namene, kot so nadzor, izvidništvo in precizni napadi. Z napredkom tehnologije, miniaturizacijo senzorjev in izboljšanjem baterij so postali dostopni tudi za civilno uporabo. Danes se uporabljajo v kmetijstvu, za snemanje filmov, dostavo paketov in, kot je razvidno iz primera, za ustvarjanje kompleksnih svetlobnih spektaklov na nebu, ki nadomeščajo tradicionalni ognjemet.
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