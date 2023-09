Čustveno slovo prve zvezdnice ZDA Megan Rapinoe

Megan Rapinoe je odigrala 54 minut in ob odhodu z igrišča na stadionu Soldier Field po svoji 203. tekmi v dresu ZDA prejela velik aplavz in se poklonila navijačem. Po tekmi je postala čustvena in dejala, da je bil večer zanjo "zelo poseben". "Zelo sem ponosna, ker vem, da nismo bili izjemno uspešni zgolj na igrišču, temveč smo si obenem prizadevali in pomagali narediti svet malo boljši," je po zmagi dejala Rapinoeva. Nogometašica, ki je po vsem svetu znana tudi po svoji predanosti skupnosti LGBTQ+, je z ameriško reprezentanco postala olimpijska prvakinja leta 2012 in osvojila svetovni naslov v letih 2015 in 2019. Leta 2019 je prejela tudi Fifino nagrado za najboljšo nogometašico na svetu.