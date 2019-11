Čustveno sporočilo Pochettina igralcem, od katerih se fizično ni mogel posloviti

Argentinski strokovnjak, ki je letos Spurse popeljal v finale Lige prvakov – tega so nogometaši Totttenhama izgubili proti Liverpoolu –, se je od nogometašev poslovil na domiseln in čustven način. Vse skupaj je ovekovečil njegov pomočnik Jesus Perez , ki je fotografijo delil na družbenem omrežju Twitter.

"Hvala vsem. Nismo si mogli reči nasvidenje, vedno boste v naših srcih," je zapisal v imenu trenerskega štaba, ki se je moral posloviti ta teden. V klub je le malo zatem prišel portugalski strateg Jose Mourinho.

V klubu je preživel skoraj šest sezon, to jesen pa so ga odnesli slabi rezultati, ki jih je Tottenham beležil na vseh frontah, predvsem v domačem prvenstvu, kjer je ob Argentinčevem odhodu Tottenham zasedal šele 14. mesto. Angleški nogometni strokovnjaki so prepričani, da je za njegov odhod kriv določen del slačilnice, ki da mu je obrnila hrbet.