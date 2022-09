"V Kazahstanu smo zmagale. Pričakujem, da odigramo resno in zavzeto. Brez podcenjevanja. Ključno bo, da gremo v tekmo s 100-odstotno miselnostjo. Kar ne bo blizu temu, se nam lahko maščuje in nas stane dragocenih točk. Svež je še spomin na tekmo proti Grčiji, ki nismo bile pri stvari," opozarja "prva med enakimi". "Veselimo se petka. Vemo, da bo to prava tekma. Bomo pa morale biti zbrane v zaključkih akcij. Ne smemo si dovoliti, da pademo na njihov nivo." je povedala Mateja Zver, ki si želi, da reprezentanci uspe. "Čuti se, da so to ključni in zelo pomembni dnevi za nas, da naredimo nekaj, o čemer sanjamo že lep čas. Vemo, da smo sposobne, vemo, da zmoremo, da to izpeljemo, kot si želimo in hočemo. Rabile bomo tudi nekaj športne sreče. Da izkoristimo svoje priložnosti in pokažemo vsem, da sodimo v sam vrh ženskega nogometa." Mateja Zver o pomembnosti reprezentančne akcije, ki jo je obeležil tudi obisk svetovne skakalne prvakinje Eme Klinec. "Počaščene in vesele smo bile tega obiska," poudarja slovenska reprezentantka. "Celo kariero si želim, da bi zaigrala na velikem tekmovanju. To bi bila krona kariere!"