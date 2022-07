Laporta: Čutim, da mu to dolgujem kot predsednik in kot človek

Najzvestejši privrženci španskih podprvakov imajo znova nekaj več razlogov za zadovoljstvo. Po vsej prej kot uspešni sezoni, v kateri ni manjkalo vzponov in padcev - med drugim je nizozemskega strokovnjaka Ronalda Koemana na trenerskem stolčku zamenjala igralska legenda kluba s Camp Noua Xavi Hernandez -, so vsi prepričani, da bomo v novem tekmovalnem obdobju 2022/23 spremljali drugačen obraz Barcelone.

Za dobro voljo navijačev je poskrbelo klubsko vodstvo, ki je uspelo pripeljati poljski "stroj" za doseganje zadetkov Roberta Lewandowskega in Brazilca Raphinho, ki je že opozoril nase z zadetkom na lasvegaškem el clasicu proti madridskemu Realu (1:0). Za češnjo na torti pa je v intervjuju za ESPN poskrbel predsednik Joan Laporta, ki je brez zadržkov izjavil, da želi popraviti napako, ki jo je klub storil ob (nenadejanem) slovesu argentinskega zvezdnika. "Ne verjamem, da je poglavje Lionela Messija v Barceloni zaključeno," je uvodoma dejal prvi mož Barcelone in dodal:



"Odgovornost kluba je poskrbeti, da omenjeno poglavje ostane odprto in se zaključi na lepši način, ko se je lansko poletje. Sprašujete me, ali čutim odgovornost, da so se stvari razpletle tako, kot so se? Zagotovo. Sem prvi med enakimi, ki odloča o najpomembnejših zadevah v klubu. Globoko v sebi verjamem, da se bo Messi nekega dne vrnil v Barcelono; najprej znova v vlogi aktivnega nogometaša, nato pa bo dovolj časa za razmislek, kako naprej. To mu dolgujem in kot predsednik in kot človek."

Kako pomemben status Lionel Messi še naprej uživa pri navijačih "Blaugrane", je bilo najbolj vidno med pripravljalnim el clasicom v Las Vegasu. Na Allegiant stadionu so namreč prevladovali dresi katalonskega velikana s številko 10, ki jo je tako uspešno vrsto let nosil ravno argentinski superzvezdnik. Messiju pogodba s PSG-jem poteče po koncu sezone 2022/23 in za pričakovati je, da mu bodo v francoski prestolnici ponudili podaljšanje le-te. Obenem pa se pričakuje, da bo Xavi Hernandez z okrepljenim moštvom krenil v lov za vsemi razpoložljivimi lovorikami, kar bi utegnilo vplivati na Argentinčevo odločitev po koncu sezone.