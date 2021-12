CVC bo za razvoj španske lige namenil kar dve milijardi evrov

Podjetje CVC bo namenilo dve milijardi evrov, v zameno pa dobilo številne pravice. Na glasovanju je predlog vstopa podjetja CVC Capital Partners dobil večinsko podporo (37:4). V zameno za obilen denarni vložek bodo Luksemburžani dobili pravico do 11-odstotnega deleža televizijskih pravic v obeh prvih ligah za naslednjih 50 let, pa tudi osemodstotni delež pri pravicah upravljanja lige in tehnološkega razvoja.

V dogovoru ne sodelujeta oba največja kluba v državi Barcelona in Real Madrid, tudi Athletic Bilbao se je projektu odpovedal. To pomeni, da ti klubi ne bodo dobili nobenih sredstev vlagatelja, a po drugi strani ne bodo imeli do njega nobenih obveznosti. Ker so pri glasovanju štirje predstavniki glasovali proti, v Španiji ugibajo, kateri od prvo in drugoligaških klubov je tudi zavrnil pogodbo, najverjetnejša kandidata sta drugoligaša Real Oviedo in Ibiza.