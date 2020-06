Gol Olimpijinega najstnika v Sežani ni naključje: 'Dobil sem navodila, da poskusim'

"Najprej bi se želel zahvaliti trenerju za priložnost in vsem igralcem za spodbudne besede. Težko bi si predstavljal boljši debi,"se je v izjavi za uradno spletno stran zeleno-belih po koncu tekme najprej zahvalil za izkazano zaupanje mladi slovenski reprezentant do 18 let. "Dobil sem navodila, da poskušam od daleč, in to sem izkoristil. Zelo sem vesel zadetka. Pred tekmo je bilo malo pozitivne treme, ampak drugače menim, da sem to prestal že v mlajših selekcijah. Zdaj je treba samo nadaljevati trdo delo in verjamem, da bodo prišli tudi drugi uspehi. Upam še na več priložnosti v nadaljevanju prvenstva,"je za uradno spletno stran vodilne ekipe lige še povedal najstnik iz Kozine, dijak športnega oddelka Gimnazije Šiška.



Tudi trener zmajev Safet Hadžić je bil v izjavi za klubsko spletno stran zadovoljen z nastopom najstnika in verjame, da mladi zmaj še veliko obeta. "Ostrc je dober igralec. Poznam ga, ker sem ga videl igrati že v Kopru. Verjamem, da gre za velik up slovenskega nogometa, in upam, da bo njegova kariera uspešna."