Mineva 30 let: spomin na največjo tragedijo britanskega športa

Tragični 15. april 1989 bi moral biti za navijače Liverpoola in Nottingham Foresta pravi nogometni praznik. Nestrpno so namreč čakali polfinale pokalnega tekmovanja na stadionu Hillsborough v Sheffieldu, kamor je prišlo več kot 50.000 ljudi.

Pred tekmo Liverpoola s Chelseajem so se prisotni poklonili vsem žrtvam in svojcem tragedije na stadionu Hillsborough v Sheffieldu.

Ko se je tekma začela, so bili številni še pred stadionom, zato je policija sprejela odločitev in odprla dodatna vrata. Več kot 3000 navijačev je v nekaj minutah preplavilo tribuno Liverpoola, na kateri je bilo prostora za pol manj ljudi. Množica je navijače v prvi vrsti močno pritisnila ob visoko ogrado, nastala je panika, tekma pa je bila po šestih minutah prekinjena, saj je bilo že jasno, da se je ob kaosu na tribuni zadušilo na desetine, večinoma mladih obiskovalcev tekme.

Policija je sprva za tragedijo okrivila navijače, a je preiskava kasneje pokazala, da je prišlo tudi do več varnostnih spodrsljajev, napačnega ukrepanja policije in prepočasne zdravniške oskrbe. Kljub temu tožilstvo v začetku 90. let prejšnjega stoletja ni našlo dokazov, da bi kogarkoli okrivilo za tragedijo. Uradno so jo označili za nesrečo, sorodniki žrtev pa se s tem niso sprijaznili, zato so v naslednjih letih sledile nove tožbe in preiskave.