Daku junak druge zaporedne zmage Mure

Že prva nevarnejša akcija na tekmi se je končala z zadetkom. Radomljani so nanizali napake, Vicko Ševelj je v bližini kazenskega prostora slabo podal žogo, do katere se je dokopal Mirlind Daku, ki je z roba kazenskega prostora streljal, žoga pa je ob desni vratnici vratarja Emila Velića končala v mreži. Že v deveti minuti je Mura povišala vodstvo, ko je po protinapadu Žiga Kous ušel gostujoči obrambi, zavrnil žogo v sredino, kjer je bil pripravljen Tio Cipot, ki ni okleval s strelom in zadel cilj.

Po zaostanku so pobudo prevzeli gosti. V 16. minuti je Darly Nlandu od daleč streljal mimo gola, v 34. minuti pa je po lepi akciji Ševelj z desne strani poslal žogo v sredino, Ester Sokler je bil neoviran, toda žoga je po njegovem strelu zadela prečko. Videti je bilo, da bodo Radomljani za zgrešeno priložnost ekspresno kaznovani, saj je nasprotni strani sodnik Denis Halilović zaradi domnevnega igranja z roko po strelu Amarja Beganović že dosodil enajstmetrovko, a se po pregledu posnetka spoznal svojo napako. Beganović je imel tudi zadnjo priložnost v prvem delu, streljal je mimo gola.

Tekmeca sta tudi na začetku drugega dela kazala dinamično predstavo. Radomljani so imeli nekaj polpriložnosti, to velja predvsem za Madžida Šošića, v 56. minuti pa bi vodstvo lahko povišali gostitelji, Žiga Kous je imel lepo priložnost, a njegov strel ubranil Velić. Radomljani so v zadnjih dvajsetih minutah zaigrali vse ali nič, za kar so bili kaznovani. Sobočani so bili zelo nevarni v protinapadih, enega od njih pa je v 74. minuti praktično po samostojni akciji s svojim desetim golom v prvenstvu zaključil Daku, najboljši strelec lige.

Mura bo v naslednjem krogu gostovala v Sežani, Radomlje bodo gostile Koper.