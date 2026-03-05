Dali so mu le nekaj mesecev, on pa se je boril kot lev in zdržal nekaj let

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Georg Koch je imel dolgo in bogato vratarsko kariero. V skoraj 20 letih profesionalne kariere je zbral 213 nastopov v nemški Bundesligi ter še 165 v drugi ligi. Branil je za več klubov, med drugim za Kaiserslautern, Energie Cottbus, Arminio Bielefeld in Duisburg. Sezono 2007/2008 je preživel na Hrvaškem, kjer je branil za zagrebški Dinamo. Z modrimi je osvojil naslov hrvaškega prvaka in pokalno lovoriko. V dresu Dinama je zbral 39 nastopov. Čeprav je v Zagrebu branil le eno sezono, je med igralci in navijači ostal v odličnem spominu. "Velik profesionalec in še večji človek. Pravi kapetan," so se spomnili nanj nekdanji soigralci v Zagrebu.

"GNK Dinamo izraža globoko in iskreno sožalje družini in prijateljem našega Georga Kocha. Dragi naš Georg, ko nam spomini prihajajo pred oči, hvala za vse – za vse obrambe, emocije in zgodovino, ki smo jo skupaj napisali. Za vedno boš ostal del naše modre družine," so ob tragični novici med drugim zapisali pri Dinamu.

Georg Koch FOTO: AP

Navijačem modrih se je najbolj priljubil z izjavo: "Obožujem Maksimir. Ko pridete na stadion, zadiši po nogometu. Na stranišču je vonj po znoju, dimu in urinu številnih generacij, ki so gradile ta klub."

Koch je po letu dni zapustil Dinamo in kariero nadaljeval pri dunajskem Rapidu, kasneje pa pri Herfordu, kjer je tudi končal igralsko pot. Leta 2024 je izvedel za grozno diagnozo. "Bolezen je neozdravljiva, umrl bom. Toda Bog še ni odločil, kdaj me bo vzel." Zdravniki so mu takrat napovedali le nekaj mesecev življenja, vendar se je nekdanji vratar z boleznijo hrabro boril in živel še dobri dve leti. Bolezen je naposled zmagala. Večkrat zajokal, a smisla za humor ni izgubil



V intervjuju za nemški Sport1 je legendarni vratar pred leti večkrat zajokal in dejal, da je to zadnji intervju, ki ga bo dal v življenju. "So dnevi, ko sem depresiven in moja glava je prazna, a so tudi dnevi, ko bi lahko podiral drevesa. Ne morem reči, kako bo jutri. Včasih sem zvečer dobre volje, potem pa zjutraj ne morem dihati," je takrat dejal Koch.

Zdravniki so mu pripisali le še šest mesecev življenja, bolečo informacijo pa so mu sporočili maja 2024. "Prestal sem kemoterapijo in vzel zdravilo iz Združenih držav Amerike, ki v Nemčiji žal ni odobreno. Zelo veliko me je stalo, ampak zato sem še vedno živ."

Georg Koch v času, ko je branil za zagrebški Dinamo. FOTO: AP

V pogovoru za nemški Bild pa je še razkril, da je bila diagnoza zanj presenečenje. "Bolezen so odkrili med rutinskim pregledom. Imel sem zelo slabe krvne parametre. V nekem trenitku mi je zdravnik napovedal šest mesecev življenja, a se je zmotil," je povedal nekdanji vratar, ki kljub težki situaciji ni izgubil smisla za humor. Svojemu 70-letnemu zdravniku je namreč položil na srce, "naj bo raje previden, saj se lahko stvari hitro obrnejo in bom na koncu jaz tisti, ki bo prišel na njegov pogreb." Koch se kljub vsemu trudi biti dobre volje, zato je na pogovor z Bildom prišel oblečen v majico z napisom "do bridkega konca". Ko ga je novinar vprašal zakaj, mu je dejal: "To je moj humor, to sem jaz!".