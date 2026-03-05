Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dali so mu le nekaj mesecev, on pa se je boril kot lev in zdržal nekaj let

Dortmund, 05. 03. 2026 09.28 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
M.J.
Georg Koch

Nogometni svet spet žaluje. V 55. letu starosti je izgubil boj z rakom trebušne slinavke znani nemški vratar Georg Koch. Nekdanji čuvaj mreže Dinama iz Zagreba, nemški reprezentant in dolgoletni član številnih klubov iz Nemčije je pred dobrima dvema letoma izvedel za grozno diagnozo in napovedovali so mu le še nekaj tednov življenja. Ni se vdal, boril se je in zdržal dve leti in pol. Naposled je bila kruta bolezen premočna in izgubil je zadnjo bitko v življenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Georg Koch je imel dolgo in bogato vratarsko kariero. V skoraj 20 letih profesionalne kariere je zbral 213 nastopov v nemški Bundesligi ter še 165 v drugi ligi. Branil je za več klubov, med drugim za Kaiserslautern, Energie Cottbus, Arminio Bielefeld in Duisburg. Sezono 2007/2008 je preživel na Hrvaškem, kjer je branil za zagrebški Dinamo. Z modrimi je osvojil naslov hrvaškega prvaka in pokalno lovoriko. V dresu Dinama je zbral 39 nastopov. Čeprav je v Zagrebu branil le eno sezono, je med igralci in navijači ostal v odličnem spominu. "Velik profesionalec in še večji človek. Pravi kapetan," so se spomnili nanj nekdanji soigralci v Zagrebu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"GNK Dinamo izraža globoko in iskreno sožalje družini in prijateljem našega Georga Kocha. Dragi naš Georg, ko nam spomini prihajajo pred oči, hvala za vse – za vse obrambe, emocije in zgodovino, ki smo jo skupaj napisali. Za vedno boš ostal del naše modre družine," so ob tragični novici med drugim zapisali pri Dinamu. 

Georg Koch
Georg Koch
FOTO: AP

Navijačem modrih se je najbolj priljubil z izjavo: "Obožujem Maksimir. Ko pridete na stadion, zadiši po nogometu. Na stranišču je vonj po znoju, dimu in urinu številnih generacij, ki so gradile ta klub."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koch je po letu dni zapustil Dinamo in kariero nadaljeval pri dunajskem Rapidu, kasneje pa pri Herfordu, kjer je tudi končal igralsko pot. Leta 2024 je izvedel za grozno diagnozo. "Bolezen je neozdravljiva, umrl bom. Toda Bog še ni odločil, kdaj me bo vzel." Zdravniki so mu takrat napovedali le nekaj mesecev življenja, vendar se je nekdanji vratar z boleznijo hrabro boril in živel še dobri dve leti. Bolezen je naposled zmagala.

Večkrat zajokal, a smisla za humor ni izgubil

V intervjuju za nemški Sport1 je legendarni vratar pred leti večkrat zajokal in dejal, da je to zadnji intervju, ki ga bo dal v življenju. "So dnevi, ko sem depresiven in moja glava je prazna, a so tudi dnevi, ko bi lahko podiral drevesa. Ne morem reči, kako bo jutri. Včasih sem zvečer dobre volje, potem pa zjutraj ne morem dihati," je takrat dejal Koch.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdravniki so mu pripisali le še šest mesecev življenja, bolečo informacijo pa so mu sporočili maja 2024. "Prestal sem kemoterapijo in vzel zdravilo iz Združenih držav Amerike, ki v Nemčiji žal ni odobreno. Zelo veliko me je stalo, ampak zato sem še vedno živ." 

Georg Koch v času, ko je branil za zagrebški Dinamo.
Georg Koch v času, ko je branil za zagrebški Dinamo.
FOTO: AP

V pogovoru za nemški Bild pa je še razkril, da je bila diagnoza zanj presenečenje. "Bolezen so odkrili med rutinskim pregledom. Imel sem zelo slabe krvne parametre. V nekem trenitku mi je zdravnik napovedal šest mesecev življenja, a se je zmotil," je povedal nekdanji vratar, ki kljub težki situaciji ni izgubil smisla za humor. Svojemu 70-letnemu zdravniku je namreč položil na srce, "naj bo raje previden, saj se lahko stvari hitro obrnejo in bom na koncu jaz tisti, ki bo prišel na njegov pogreb."

Koch se kljub vsemu trudi biti dobre volje, zato je na pogovor z Bildom prišel oblečen v majico z napisom "do bridkega konca". Ko ga je novinar vprašal zakaj, mu je dejal: "To je moj humor, to sem jaz!".

Razlagalnik

Rak trebušne slinavke, znan tudi kot pankreasni karcinom, je eden najredkejših in najbolj smrtonosnih rakov. Pogosto ga odkrijejo v pozni fazi, ko se je bolezen že razširila. Simptomi so lahko nespecifični, kot so zlatenica, bolečine v trebuhu ali hrbtu, izguba teže in utrujenost. Zaradi poznega odkrivanja in agresivne narave bolezni je prognoza pogosto slaba, s petletno stopnjo preživetja, ki je v povprečju nizka, čeprav se lahko razlikuje glede na stadij bolezni in individualne dejavnike. Zdravljenje vključuje kirurgijo, kemoterapijo in radioterapijo, vendar je ozdravitev redka.

Nemška Bundesliga je najvišji profesionalni nogometni rang v Nemčiji. Velja za eno izmed najmočnejših nogometnih lig na svetu, znana po visoki kakovosti igre, polnih stadionih in strastnih navijačih. Vanjo je vključenih 18 klubov, ki se vsako leto borijo za naslov nemškega prvaka. Druga nemška nogometna liga (2. Bundesliga) je drugi najvišji rang tekmovanja. V njej tekmuje tudi 18 ekip, ki se potegujejo za napredovanje v Bundesligo ali pa se izogibajo izpadu v tretjo ligo. Obe ligi imata pomembno vlogo pri razvoju nemškega nogometa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet koch smrt

Newcastle končal impresiven zmagovalni niz rdečih vragov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
05. 03. 2026 10.45
Jani Glavač, Svoboda.
Odgovori
0 0
SAMO JEZNI
05. 03. 2026 10.44
Sožalje svojcem. Človek se vpraša, zakaj morajo nekateri tako trpeti in tudi hitro grejo, pogosto dobri ljudje, o ostalih ne bi raje govoril.
Odgovori
+2
2 0
knap11
05. 03. 2026 10.32
Da ga imajo v spominu kot še večjega človeka kot profesionalca, pove veliko o njemu. Škoda je vseh velikih, čudovitih ljudi.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551