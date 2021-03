'Dalić je padel v past Keka'

Večernji listv ločenem prispevku dodaja, da se selektor "ognjenih" Zlatko Dalićne more več opravičevati, da je izgubil z reprezentancami svetovnega vrha, kot sta Francija in Portugalska v Ligi narodov. Na kolena je padel pred 62. reprezentanco Fifine lestvice in proti fantom, med katerimi je zgolj en igralec svetovnega razreda, vratarJan Oblak, izpostavlja Večernji list. Slovenija je že na startu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju spustila zapornico pred Hrvaško. Slednja je imela več časa žogo v nogah, tako kot tudi nadzor igre, a to ni bila dominacija, ki izčrpa nasprotnika, temveč stihijska prevlada, piše Jutarnji list. Poudarja, da so Slovenci s pametno, disciplinirano in organizirano obrambo relativno enostavno prestali hrvaške napade, na koncu pa so celo izpustili priložnost, da z nokavtom mirno sklenejo zgodbo. Slovenci so šokirali Hrvaško na začetku kvalifikacij, Kek je prelisičil Dalića, poudarja reški Novi list. Hrvaška je doživela prvi poraz od Slovencev, "ognjeni" so slabo začeli kvalifikacije, dodaja.