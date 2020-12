Dalić ni najbolj zadovoljen z žrebom: Slovenci bodo proti sosedom imeli dodaten motiv

"Žreb bi lahko bil boljši ali pa še slabši. Hrvaška je z razlogom med nosilci in ni nam treba bežati od vloge favoritov. Naš cilj je uvrstitev na SP in to je skupina, v kateri nam to lahko uspe. Močne tekme iz preteklih dveh let so bile dobrodošla priprava na te obračune," je hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je kockaste popeljal do največjega uspeha v zgodovini hrvaškega nogometa (naslova podprvakov na SP 2018), povedal po žrebu. Obenem Dalić opozarja, da bosta glavna konkurenta za prvo mesto v skupini Rusija in Slovaška. Prav s Slovaki imajo sveže izkušnje."Iz druge in tretje jakostne skupine smo dobili Slovaško in Rusijo, nasprotnika, s katerima imamo relativno sveže izkušnje. To bosta glavna konkurenta za prvo mesto skupine. Tudi ostale tekme niso lahke, saj smo iz večine bobnov dobili najmočnejše reprezentance," je prepričan Dalić.

Kaj pa Slovenija? "Slovenija se je dvignila in napreduje pod vodstvom selektorja Matjaža Keka, ki nas izvrstno pozna. Zagotovo bodo naši sosedi proti nam imeli nek poseben motiv, da pokazažejo svojo kvaliteto," je pristavil Dalić.