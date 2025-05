Dalić: Nikoli ne bi obupal nad Luko, ampak to je politika Reala

Real Madrid je v soboto odigral zadnjo tekmo letošnje sezone španskega prvenstva. A zmaga z 2:0 proti Real Sociedadu je bila drugotnega pomena, saj je tekmo zaznamovalo predvsem slovo trenerja Carla Ancelottija in Luke Modrića od domačih navijačev in Bernabeua.

OGLAS

Luka Modrić se je na tekmi, polni čustev, poslovil od navijačev Reala. FOTO: Profimedia icon-expand

Slovo Luke Modrića si je v živo ogledal tudi selektor hrvaške reprezentance Zlatko Dalić, ki je s tribun pospremil njegovo zadnjo domačo tekmo v dresu belega baleta. Čustev ob tem prelomnem dogodku v svetu nogometa ni skrival. "Bilo mi je v čast in privilegij, da sem lahko prisostvoval takemu dogodku, ko se poslovi igralec z največ trofejami pri Realu. Dan je bil zanj zagotovo zelo naporen, poln čustev in stresa, saj je vsako slovo težko. A doživiš nekaj takega, ko doživiš takšna čustva in takšno naklonjenost od vseh, ki te spremljajo, je to nekaj neverjetnega," je dejal 58-letni strateg.

V intervjuju za športni portal gol.hr je Dalić izrazil nestrinjanje z odločitvijo Reala, da rojaku ne podaljša pogodbe, ki se mu izteče z letošnjo sezono. "Jaz nikoli ne bi obupal nad Luko, ne glede na to, koliko je star. Ampak to je politika Reala. Ne pozabite, da so Iker Casillas, Raul ali Sergio Ramos ta klub zapustili na veliko, veliko grši način kot Luka. On je zares dodana vrednost, ima pravi karakter in pomaga mladim igralcem, zato nikoli ne bi obupal nad njim."

Še vedno ni jasno, kam bo Modrića pot vodila po odhodu iz Reala. Omenja se več možnosti, med drugim nadaljevanje kariere v Španiji, prestop v ameriško ligo MLS (v Inter Miamiju naj bi si ga želel celo Lionel Messi), odhod v Saudovo Arabijo in tudi povratek v Dinamo. A kamorkoli bo že šel, Dalić verjame, da želi 39-letnik še naprej igrati na visoki ravni. "Kakor poznam Luko, ga zanima le ena stvar, da so tekme in klub na visoki ravni. O tem, kje bo nadaljeval, se bo odločil sam. Noče imeti privilegijev ali igrati nekje zgolj zaradi denarja. Šel bo tja, kjer se bo boril za nekaj pomembnega, za trofeje in naslove," je hrvaški selektor komentiral nadaljnjo športno pot svojega varovanca.

Dalić ne dvomi, da bo lahko reprezentanca še naprej računala na usluge Modrića. FOTO: AP icon-expand