Ćirovo slovo odmeva po Evropi: 'Oče hrvaškega nogometa, trener vseh trenerjev'

Strani hrvaških, pa tudi drugih evropskih medijev polnijo sporočila v čast preminulemu trenerju Miroslavu "Ćiru" Blaževiću, ki se je poslovil v 88. letu starosti. Hrvaški selektor Zlatko Dalić ga je označil za svojega nogometnega očeta. "Odšel je velik človek in trener, ki je zaznamoval kariere vseh nas," pa je o njem dejal Robert Prosinečki.

icon-expand Miroslav Ćiro Blažević se je poslovil dva dneva pred 88. rojstnim dnem. FOTO: Kanal A

"Bil je navdih za vse, kar sem dosegel v svoji trenerski karieri. Za to mu bom večno hvaležen. Počivaj v miru, trener vseh trenerjev," je o Ćiru Blaževiću za hrvaško nogometno zvezo (HNS) med drugim povedal selektor vatrenih Zlatko Dalić. Priljubljeni Ćiro bo v zgodovino za vedno šel kot eden najboljših trenerjev s prostora nekdanje skupne države. Njegova največja uspeha v kar 57 let dolgi trenerski karieri sta zagotovo tretje mesto s hrvaško reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998 in naslov jugoslovanskega prvaka, do katerega je v sezoni 1981/1982 prišel na klopi Dinamo Zagreba. "Odšel je velik človek in trener, ki je zaznamoval kariere vseh nas. Od njega smo se vsi veliko naučili. Čeprav smo to pričakovali zaradi njegove bolezni, je zelo težko. Bil je borec. Zaznamoval je hrvaški nogomet in medije," je novico o slovesu legendarnega trenerja pospremil Robert Prosinečki, eden najboljših hrvaških nogometašev vseh časov.

'Človek topline, šarma, inteligence brez primere' "Res je bil edinstven, nihče mu ni enak. Nikoli nisem videl ali slišal nikogar, kot je on. Kemija med njim in ljudmi različnih narodnosti in ras je bila neverjetna. Bil je človek topline, šarma, inteligence brez primere, bil je poseben trener," pa je dejal razvpiti Zdravko Mamić. Oglasil se je tudi hrvaški premier Andrej Plenković: "Legendarni Ćiro, dobitnik svetovne bronaste medalje leta 1998, bo za vedno zapisan v zgodovino hrvaškega naroda in športa. Njegovo znanje, dosežki in človekoljubje ostajajo trajni navdih za prihodnje generacije. Iskreno sožalje družini."

HNS je že naznanila, da se bodo tekme 21. kroga hrvaškega prvenstva ta konec tedna začele z minuto molka. Novica o Ćirovi smrti pa je močno odmevala tudi onkraj hrvaških meja. Uefa je denimo zapisala, da se je poslovil oče modernega hrvaškega nogometa in eden najboljših hrvaških trenerjev. Vodstvo švicarskega prvenstva, kjer je priljubljeni Ćiro vodil kar nekaj klubov in bil leta 1984 z Grasshoperjem tudi prvak, je zapisalo, da se bodo Blaževića spominjali kot prepoznavnega trenerja in veliko osebo. Pri angleškem časniku The Guardian so pokojnega označili za velikega motivatorja, ki je svojo državo nenadejano popeljal do bronaste medalje na svetovnem prvenstvu.

