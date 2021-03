Dalić objavil seznam za tekmo s Slovenijo, vračata se Vrsaljko in Rebić

Hrvati, aktualni svetovni podprvaki, bodo pot v Katar začeli 24. marca z dvobojem s Slovenijo v Ljubljani, tri dni kasneje bo sledila še domača tekma s Ciprom na Reki, prvi kvalifikacijski cikel pa se bo za Hrvaško sklenil z gostovanjem proti Malti 30. marca. Za te tri tekme je trener Dalić povabil 24 igralcev, vabilo pa je poslal še petim. "Na seznamu ni presenečenj, to je ekipa, ki smo jo zgradili s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo in lansko ligo narodov. Čeprav nas čaka zahtevna skupina, v to ekipo verjamem in lahko z velikim optimizmom začenjamo nov cikel, ker sem globoko prepričan v naše napredovanje na prvenstvo, ki je seveda naš glavni cilj v teh kvalifikacijah," je izjavo Dalića povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. Dalić je v reprezentanco znova vrnil Šimeta Vrsaljka, sicer soigralca Jana Oblaka pri Atleticu, in Anteja Rebića, ki sta sanirala poškodbi in sta že v polnem pogonu. Proti Sloveniji bo, v kolikor se ne poškoduje, zaigral tudi nepogrešljivi vezist madridskega Reala Luka Modrić.

"Vesel sem, da trenutno nimamo resnih težav s poškodbami in upam, da bo tako ostalo do našega ponovnega snidenja. Želimo dober začetek zaradi kvalifikacij, pa tudi kot uvod v evropsko prvenstvo, za to pa bomo morali pokazati maksimalno angažiran pristop, zbranost, moštveni duh, vključno z našo kakovostjo. Urnik je zgoščen, ne bomo imeli časa za resne treninge, tako da bo poudarek na dobri mentalni in taktični pripravi, da bomo glede na te okoliščine na najboljši možni ravni. Sem optimist in zelo se veselim reprezentančnega zbora in snidenja z našimi reprezentanti," je dejal selektor Dalić.